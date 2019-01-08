【多圖】日本格鬥美少女川村虹花　天使臉孔魔鬼臂力讓人又愛又怕

日本高顏值美少女，若然獲得星探發掘，亦樂於入行當上藝人，而23歲的川村虹花也不例外，她是偶像團體「假面女子」的其中一位成員，清純臉孔加上鄰家女孩氣質，頓時令男士興起保護她的念頭，但其實川村虹花除了是偶像藝人，還是一位MMA格鬥家，只要上到擂台即時仿如換上另一個人，出拳凶猛有力，而她超乎尋常的臂力，更在網上流傳的測試短片表露無遺，下文為大家介紹這位讓人又愛又怕的格鬥美少女。

23歲的川村虹花，擁有高顏值及強勁格鬥能力，是日本格鬥界新星。（IG圖片）

打得MMA的選手必定是孔武有力，仿如人間兇器，而在拳來腳往的賽事中，受傷破相更是等閒事，所以川村虹花加入格鬥界，隨即讓人眼前一亮，現年23歲的她，一副小女孩的娃娃臉，當偶像藝人當然綽綽有餘，但放諸擂台卻有一種羔羊對上虎豹的感覺，如果大家真的如此想，少年實在太天真了，看過川村上擂台，勢兇夾狼的樣子，很難想像她在2017年才接觸格鬥技，而出發點更如其他女孩一樣純粹為減肥。

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川村虹花是偶像團體「假面女子」成員，練MMA本是為了減肥。（IG圖片）

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川村虹花由偶像團體「假面女子」的「愛麗絲10號」成員，再進軍格鬥界，如此高顏值拳手，順理成章成為焦點，但很多人也好奇她有否比賽的能耐。川村她拍了一段測試臂力的視頻，在1分鐘內要夾爆10個蘋果，揭開衫袖露出白滑手臂的她，將蘋果夾在臂彎之間，不用2秒已夾爆1個蘋果，最後在預先準備的10個蘋果中，成功夾爆5個，臂力相當誇張嚇人。雖然如此，在早前的RIZIN 14跨年拳賽，川村卻不敵落敗，更流下了不忿之淚，令一班男粉絲甚為痛心，戥她不值。

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