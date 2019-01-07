【鈕承澤性侵案】男方冇反省言語變本加厲　柯奐如：感到快要錯亂

台灣導演鈕承澤早前被控涉嫌性侵其執導的新片《跑馬》女工作人員，事件鬧得沸騰。隨之而來他亦被陸續爆出過去的黑歷史，其中就被爆在11年前拍《情非得已之生存之道》時，曾半強迫台灣演員柯奐如全裸上陣拍床戲，令到對方至今仍相當不舒服留下陰影。

事隔11年後38歲的柯奐如亦選擇不再沉默決定正視傷口，透過社交網站寫下千字文半夜痛訴鈕承澤，還原當時拍《情非得已之生存之道》時的過程。強調一直處於不安，甚至於要借男朋友的幫助藉此忘掉這件事，不禁令人覺得心痛。

柯奐如還原同鈕承澤拍床戲過程（視覺中國）

「借男朋友幫助消滅不安」

因為當年男方已經具有知名度，她接到對方邀請拍戲時相當高興，亦因為相信對方在電影上有專業經驗，所以在無問任何問題情況下導演講咩就咩：「我因為過於為畫面設想、身體不希望留有痕跡，全身僅貼了胸貼，就上場，而對方僅使用了保險套。對方還告訴我，他不會放進去。我相信對方是想令我安心，但其實這句話不需要說。我們按照劇本的需求，拍攝了發生關係的場面。」

據指這一場戲足足拍了5個小時，當下她是沒有任何不安的感覺的，但直到返屋企沖涼的時候，她觸碰自己身體就開始不舒服覺得自己好污糟，不停用水清洗身體拼命地洗掉當下的觸感，但一直沒辦法忘掉仍然處於不安，所以就找來男朋友幫助：「我唯一想到的方式，就是請男友和我發生關係，甚至粗暴一點也無所謂，我希望能藉此覆蓋掉對方在我身上、腦中的記憶。」但似乎內心仍然無法平靜。

柯奐如因為不安而一直沖涼，望洗掉身上不舒服感覺（網上圖片）

「鈕承澤冇自我反省」

因為鈕承澤是導演同時又是男主角，身為演員的她認為當時是無法主動叫停的。事件發生之後鈕承澤有同她Say Sorry，不過之後他的表現令柯奐如覺得他無好好自我反省：「過一陣子，您又來道歉，再告訴我，應該來個如何拍床戲的座談會，我不敢相信自己聽到的，我感到快要錯亂。」日後只要見到他她就會選擇避開將自己隱蔽。

最後電影上映冇播出床戲鏡頭，她亦非常感謝剪接師的幫忙，同時又覺得是二次傷害：「若影片其實是可以以這樣的形式呈現，那當初真的有必要付出如此多來完成嗎？那對我的心理來說，是二次傷害。」

柯奐如亦爆出鈕承澤事後在言語上亦帶點侵犯性。（視覺中國）

另外，據台灣媒體報導柯奐如曾向一位長輩求助，但長輩亦知道鈕承澤大有來頭不簡單，所以展轉之下請了幫派大老出面，鈕承澤先銷毀不雅照片同影片。雖然事件已經過去11年，但對柯奐如來說是一輩子的傷。唔少網友得知整個過程之後都大表疼心，認為她要再次揭開多年的傷口，是需要好大勇氣的「妳好勇敢」﹑「很讓人敬佩」﹑「為您打氣與鼓勵」…好多人會企在她身邊支持她的。

因為幫派大老出面，鈕承澤先刪除不雅影片。（網上圖片）