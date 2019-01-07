NCT威神V預告公開　港仔Lucas黃旭熙港普讀錯「消防員」被嘲笑？

不少NCTzen（NCT粉絲）期待已久的NCT中國小分隊威神V（WayV），終於即將於本月在中國正式出道。成員由NCT成員黃旭熙Lucas、錕、Ten、Winwin、SM Rookies肖俊、Hendery和揚揚，一共7位成員組成。近日官方就逐一上傳組合的出道預告片，更以香港人Lucas打頭陣，大曬長腿講夢想。

威神V雖然擺明是NCT的中國分隊，不過似乎礙於中國仍有禁韓令的關係，SM娛樂直接撇除NCT的名字在中國開展活動。而且威神V更自設工作室，命名為「LABEL V威娛樂」，實行變成中國男團。日前官方首先公開港人韓星Lucas的預告片段，他首先講到自己有一個夢想，叫成員們猜測一下。沒想到其餘6位成員竟一同用普通話回答「Siu防員（消防員）」，用Lucas不標準的普通話開玩笑。

沒想到Lucas除了想成為歌手外，亦想成為一個自由旅行家。（影片截圖）

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而Lucas一於無理繼續講自己的夢想，他講到每個人都有自己的故事，發現每當接觸一個人時，都會發現世界變得更大。他更講到：「這個世界那麼大，那麼漂亮，那麼美，那肯定有很有趣的東西在等著我們，是不是？所以我的夢想是一個自由旅行家！」不過沒想到竟然有粉絲留言指「這外表當自由旅行家太可惜了」。其實粉絲對Lucas的夢想應該興趣不大，大家更關心的是他一口唔鹹唔淡的普通話。進攻中國市場，中文固然需要流利，不過相信Lucas帶點可愛的香港口音亦同樣大有市場。

Lucas在預告中大曬長腿，擺出模特兒般專業的動作。（影片截圖）