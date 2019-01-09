炎亞綸反常態發微博　勸內地私生飯要有分寸：你們都不是孩子了！

台灣歌手炎亞綸一向視Facebook為抒發自己言論的好地方，無私地與粉絲分享日常點滴，甚至連國際議題、男女平權、政治等敏感話題都會大方提及。但甚少在微博寫文章的他前晚（7日）卻一反常態，特意在微博上寫千字文講述「私生飯」問題，皆因他日前飛到北京出席在6日舉行的籃球活動，短短幾天內多次被內地粉絲騷擾，令他大感頭痕，今次特意只在微博發文，明顯就是要跟內地的粉絲放話！

炎亞綸上星期到北京出席籃球活動期間飽受私生飯問題困擾，他希望能夠用溫和態度教導粉絲以後做人要學懂尊重。（炎亞綸微博）

有粉絲在微博上大爆炎亞綸在內地逗留短短幾天多次被私生飯騷擾，包括在機場被重重粉絲包圍，搞亂機場秩序，更有私生飯半夜在炎亞綸所住的酒店外等候偶像，事後他在微博上提到自己感覺私隱被侵犯：「『私』的領域範疇為何，真的需要阿綸一個一個列舉嗎？你們是成人了，我該給你們成人的尊重，但你們能不能給自己『成人的尊重』那就得看各位朋友們怎麼思考了，對吧？ 」

炎亞綸一直對粉絲很好，但因某些自私的人令到炎亞綸的貼心變成失望。（炎亞綸微博）

雖然為炎亞綸帶來不少困擾，但他卻是以苦口婆心的態度教導她們做人不能太自私，而非嚴厲警告：「我們都不是孩子了，我們很多道理都明白，有時候我們不應該等待著別人來告訴我們怎麼做，而是自動自發的替他人著想。20多歲的年頭，我們不都正在理解原來『自己的人生必須自己負責』？」炎亞綸坦言自己早已沒有把粉絲們當成小孩子，理應不用自己一次又一次提醒安全為上、不影響他人、不橫衝直撞讓自己處於危險中等等的道理，但最後還是令他徹底失望了。

炎亞綸於7日在微博上以千字文勸喻私生飯要學懂替他人著想的道理。（炎亞綸微博）

他一直都希望能夠與粉絲有良好溝通，並與她們一起成長、一起變好，亦曾在一段訪問中講過：「我不需要我的粉絲極度瘋狂的追隨我，我不需要他們失去理智般追隨我，我只希望他們看到我在他們混亂的時候幫他們推到一個正確的軌道上。」希望粉絲能與自己一起成長，當她們做錯事時教導她們就會正軌，這樣的偶像並不是人人也做到！

炎亞綸在機場被重重包圍。（視覺中國）

微博全文如下：

我們都不是孩子了，我們很多道理都明白，有時候我們不應該等待著別人來告訴我們怎麼做，而是自動自發的替他人著想。

我們一直說要「一起變好，一起變老」這不是口號喊喊就好，是必須身體力行以身作則的事，我們都不是孩子了，很多話不需要說太明白也應該了解，我不把你們當孩子了，因為十多年來該分享的道理沒少分享過，我不把你們當孩子了，因為你們感覺上應該成熟了，應該懂事了，不需要阿綸不斷提醒安全、不影響他人、不橫衝直撞讓自己處於危險中。

我不把你們當孩子，我希望把你們當成人生的朋友、夥伴，所以我也不想隨便的在公眾場合發脾氣，一大部分也是因為「你們都不是孩子了」，不需要大聲指出踰矩的部分你們就應該有足夠的智慧判斷，20多歲的年頭，我們不都正在理解原來「自己的人生必須自己負責」？

工作中的阿綸不能分心在你們身上；「私」的領域範疇為何，真的需要阿綸一個一個列舉嗎？

你們是成人了，我該給你們成人的尊重，但你們能不能給自己「成人的尊重」那就得看各位朋友們怎麼思考了，對吧？

再也不是十幾歲在學校懵懵懂懂的天真模樣，而是心中累積了智慧，開始懂事的半熟模樣了對吧。

每件事情的分寸，都來自於平時對自己的自律，分寸拿捏的好很多事情我們都能相互得到更多，這是門課題，不是誰能教各位的，只有自己願不願意去理解，過著有分寸的生活。