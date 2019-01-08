BTS防彈少年團與Mattel聯手推出玩具　或成Barbie以外另一經典？

韓國男子天團BTS防彈少年團最近在各大頒獎禮橫掃大獎，包括《MAMA亞洲音樂大獎2018》、《2018 Melon Music Awards》（MMA）》、《金唱片》等，在國際間的影響力也日漸上升，繼去年在聯合國發表演說後，美國玩具製造公司Mattel也宣佈將會製作BTS防彈少年團玩偶，成為K-pop界近日的熱話。

BTS防彈少年團在國際間影響力越來越大，去年更曾在聯合國發表演說。（網上圖片）

生產Barbie、紙牌遊戲UNO等全球知名玩具的Mattel在香港舉行的亞洲權威玩具展正式宣布與BTS合作的計劃，其後再透過官方Twitter向全世界A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）公布：「Mattel、BTS防彈少年團和Big Hit娛樂將會為全球過百萬用戶帶來#BTSDollsOfficial！」雖然Mattel未有披露「BTS Dolls」的發售日期，相信A.R.M.Y已經準備好搶購「BTS Dolls」了！

Mattel透過Twitter宣布與BTS合作推出玩偶的消息。（網上截圖）

究竟「BTS Dolls」外貌會是如何呢？（網上圖片）