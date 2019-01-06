【金唱片2019】BTS防彈少年團連續2年得大賞：曾因為名字而害羞

BTS防彈少年團成為今日（6日）舉行的韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》唱片部門頒獎禮大賞得主，同時也得到本賞（Best Album）。BTS防彈少年團7名成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、柾國、Suga和V今年再次帶領韓流走向世界，可說是實至名歸。

BTS防彈少年團在今晚因為得到「大賞」、「本賞」、「U+IDOL Live人氣獎」、「網易雲音樂金唱片人氣獎」共4個獎成大贏家。首先，在得到「本賞」的時候，BTS防彈少年團成員們都表示不會覺得得獎是理所當然的事。他就指去年是因粉絲們的支持，所以才會得到獎項，感到十分滿足。他們也表示會堅持練習、多學點東西、創作和給大家更好的音樂。

BTS防彈少年團V在發表「本賞」的感受。（網上截圖）

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在BTS表演完《Fake Love》和《IDOL》後，他們再上台獲得今晚最大的「大賞」，一上到台就表示要把這個榮譽獻給A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）。隊長RM就指2018年是收穫很多的一年，但卻因為加上了很多很有份量的修飾語，所以很辛苦。但他明白到：「修飾語好像是取決於想法，對於BTS防彈少年團的名字在出道前也一直都覺得十分害羞，但現在變得非常自然了！」

BTS防彈少年團落力表演。（網上截圖）

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柾國就表示沒有因為BTS防彈少年團而覺得丟臉，反而感到驕傲。沒想到自己能成爲得到大賞的歌手：「以後也想和大家幸福地一起走下去。希望大家多多關照。」J-HOPE更表示BTS正在努力製作新專輯中，相信也令覺得A.R.M.Y更為期待啊！