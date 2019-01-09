張敬軒做導賞帶觀眾睇樓　尊敬前屋主墳前獻花承諾照顧奢華大宅

張敬軒繼在TVB節目《軒仔與他的產地》，稍為曝光了一下他的大宅後，近日他在個人facebook上載短片，以搞笑灰諧的形式帶歌迷「參觀」他的3,700呎薄扶林玫瑰村大宅。

軒仔今次主動帶大家參觀他的大宅。(影片截圖)

軒仔日前於facebook上載一條短片，以借豉油的「鄰居視覺」，帶歌迷遊走其百年大宅。軒仔在家裡放滿了精緻華麗的古物，從古董水晶吊燈，到梳化以及擺設，每個角落都一絲不苟，盡顯生活品味。軒仔更自嘲似TVB片場，笑言家裡擺設是從電視城借來。在影片中，有提及一個放在偏廳的海神波塞冬神像，一手持著三叉戟，一手向前指，軒仔還特地將海神指向大海，令海神看起來更威武。軒仔笑言因為他很喜歡《聖鬥士星矢》中，所以家中有海神波塞冬的擺設。

【軒仔與他的產地】張敬軒奢華大宅曝光 月租19萬值唔值？

海神波塞冬神像。（影片截圖）

軒仔大宅前廳也放了水晶吊燈。(影片截圖)

點擊圖片，細看軒仔大宅的精緻擺設：

前廳：

客廳：

+ 11 + 10 + 9

飯廳：

偏廳：

廚房：

英國作家：這兒活像天上人間

張敬軒現居的百年大宅被列為二級歷史建築物，是香港大學轄下文物。

大宅建於1926年，屬於法國猶太人的名字Albert Weill家族物業，玫瑰村（Old Alberose），便是從Albert的名字衍生而來。這個奢華大宅，曾經是20年代，上流社會聚會的地方，Weill一家亦曾經接待過多位旅遊人作家，令這個地方更添文化氣息，當中包括英國作家兼戰爭英雌Ellen Field，她在自己的1960年回憶錄《Twilight in Hong Kong》中寫道：「他們的家美麗奢華，傢具擺設均品味超然，傭人多年來一直在此工作。Weill祖母是位優雅可親的女士，不時讓我聯想起一位德高望重的貴婦，就像是統領城堡的法國伯爵夫人。每當我們在此，都定必獲邀請與他們度過愉快周末。這兒活像天上人間。」

香港大學後來於1955年購下業權，將其保留完好。在住進大宅之前，軒仔曾帶上玫瑰，到Weill家族的墓地，告訴他們，他會好好照顧這個地方。軒仔從世界各地搜羅精緻擺設，重現大宅昔日風光，復刻出20年代的奢華氣息，相信Weill在天之靈，也很滿意軒仔的表現。