【軒仔與他的產地】張敬軒重提患抑鬱症　情緒失控險攞刀斬經理人

張敬軒與TVB拍攝的音樂特輯《軒仔與他的產地》將於今晚（6日）播出，軒仔除了與主持陸浩明走訪他的出生地廣州，重遊舊居、學校及成長的地方，尋找昔日的足跡外，軒仔亦會在節目中談及自己早年患上抑鬱症以及人生低潮。

據近年的統計資料顯示，香港每五個人在一生當中，就有一人受到某程度上的情緒病困擾。娛樂圈也有不少藝人曾經受情緒病困擾，而張敬軒亦是其中的一位。軒仔在2005年時發現自己有抑鬱症，他指：「我發現自己情緒長期喺一個好低落，可以維持超過一個月，所幸我都會同人傾訴，身邊有班好好嘅朋友就話你唔得你一定要睇醫生！」

軒仔自知抑鬱容易生病，時刻把狀態重整！

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原來軒仔有家族性遺傳的抑鬱症，軒仔曾經透露自己的阿爺是清華大學畢業生，精通五國語言，但最後因為文革被批鬥過，含鬱患上肺結核而死，而爸爸亦偏向憂鬱。軒仔更曾在吳君如主持的電台節目《嘩！嘩！嘩！打到嚟》中，自爆曾失控欲斬經理人：「有次回廣州被媽媽逼問工作事情，我以為媽媽和公司同事合起來罵我，我突然像發了瘋般進房間打爛所有東西，然後失去理智沖入廚房拿牛肉刀想沖去斬經理人，母親嚇得哭起來，然後與助手合力拉我進房講道理，我的情緒才平復下來。」之後軒仔一直吃藥，直到有一天他不想再以生病為藉口了，決定停藥。

軒仔曾壓力爆煲，情緒病復發，終日自閉在家！

雖然軒仔曾因抑鬱症令他厭惡自己，但軒仔最後亦選擇用積極樂觀的態度去面對，在節目中他亦會分享自己事業大起大跌，低潮時如何克服及自處，相信透過這個節目，大家會更了解軒仔最真實的一面！

軒仔在廣州受到鄉親熱烈歡迎！

軒仔將會由出生講到依家，大家不能錯過！

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