【吐槽大會】MC Jin曾嫌貴停學普通話　即場Freestyle還擊勁押韻

於美國長大的歐陽靖（MC Jin），前年因為以Hip Hop Man的身份參加內地節目《中國有嘻哈》得到網民關注及討論，也令他紅遍兩岸三地，近年更在內地接Job接到無停手！去年他更一躍成為《中國新說唱》導師，不過MC Jin的普通話水平就被指是「有限公司」，最近他上內地節目《吐槽大會》時，更被現場嘉賓質疑中文差。

MC Jin當初戴面具以Hip Hop Man的身份上節目《中國有嘻哈》，備受網民關注。（影片截圖）

MC Jin在節目一開始就被主持人張紹剛吐槽：「華語說唱第一人是說也行，唱也行，就是中文不行。曾經在國外跟人對決，連續七次拿冠軍，在國內上節目，一次被淘汰。」當初MC Jin上節目《中國有嘻哈》時，被MC HotDog嫌Rap太多英文，最後更慘被淘汰，好多網民都為他抱不平。但Hip Hop Man在節目中最拿手的就是隨時轉換語言Rap，廣東話、英文、國語全都混合在演出裡面，所以MC Jin Rap的功力絕對毋庸置疑。

MC Jin在《中國有嘻哈》中大展實力，更廣東話、國語、英文切換自如。（影片截圖）

對於被指中文差，MC Jin亦有上台還擊，自言近一年來普通話大有進步，還即場用國語Rap：「你說你自己是喜劇界的老炮，可是你的笑話都是那麼老套，所謂的大師就是胡說八道，你現在最需要是回小學深造。」短短幾句勁押韻，可以說是完美反擊！

MC Jin自言普通話已大有進步，更即場用國語Rap反擊。（影片截圖）

其實在美國土生土長的MC Jin，始終說中文的機會不多，以他現時的普通話水平來看，已經算是進步神速，他的經理人在接受《香港01》訪問時表示：「其實MC Jin係喺《中國有嘻哈》之前，喺美國學咗兩三個月普通話，佢自己搵咗個老師一對一上堂，一個禮拜上三堂，每次上兩三個鐘頭，不過後來佢覺得太貴就冇繼續學。」雖然只是學了兩三個月，但MC Jin因為節目而爆紅，令他在內地工作不斷，同時也為他提供了一個很好的練習和學習普通話的機會：「其實呢年半我哋好多時間喺內地做嘢，拍劇、拍電影、上節目，都有好多講普通話嘅機會，所以都進步咗好多。」

MC Jin早前在《新城勁爆頒獎禮2018》上即場Rap《ABC》、《人氣急升》等作品，更在歌曲中即興加入freestyle。（視覺中國）

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MC Jin由零基礎，到現在可以學以致用，用國語Rap還擊，相信也離不開他的努力：「佢都幾好學，如果工作時遇到生字，佢都會即刻問工作人員點講，之後會自己練習幾次，記住喺個腦度，仲會活學活用。之前佢嚟香港發展，都係喺平常生活中學廣東話，仲會學地道嘅講法，佢係幾有記性。」

MC Jin在內地人氣急升，去年他帶囝囝一起參加真人騷節目。（視覺中國）

最近MC Jin獲邀參加內地選秀節目《青春有你》（《偶像練習生》第二季）擔任說唱導師，再次跟張藝興和李榮浩合作，更有蔡依林做舞蹈導師，四位導師教導一百位訓練生，相信都會擦出不少火花。

MC Jin最近在《青春有你》中擔任說唱導師。（網上圖片）