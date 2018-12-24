外國Rapper Lil Pump歌曲中辱華　MC Jin一分鐘rap完美KO

又有辱華風波！早前拉美裔Rapper Lil Pump在Instagram上發佈了一首新歌《Butterfly Doors》，歌中的歌詞唱出了辱華的字眼，「They call me Yao Ming cause my eye real low Ching Chong!」，除了諷刺華人的眼睛較細之外，「Ching Chong」是一些外國人聽不懂中文時，用來形容中文的詞語。這段影片當然立即惹起了無數亞洲人的不滿情緒，紛紛在Lil Pump的IG上留言表達憤怒的心情。

呢位Lil Pump以出位行為見稱，睇佢啲相就知！（Instagram圖片）

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而同為rap界名人的MC Jin，當然亦有留意到相關片段，於是便創作了一段rap，短短一分鐘的時間，每一句都擊中Lil Pump的無知，而且全段並沒有一句粗口，令人相當佩服。近來辱華風波經常發生，就好像早前D&G在上海一事，最終也要跪低道歉，而今次Lil Pump雖然平時以「甚麼都不在乎」的態度示人，但亦抵不住，已經刪了相關片段。而今次MC Jin為華人發聲，而且段rap精警獨到，更被網民封為「華人英雄」。

睇吓Jin點反擊喇！