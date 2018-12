外國Rapper Lil Pump歌曲中辱華　MC Jin一分鐘rap完美KO

又有辱華風波!早前拉美裔Rapper Lil Pump在Instagram上發佈了一首新歌《Butterfly Doors》,歌中的歌詞唱出了辱華的字眼,「They call me Yao Ming cause my eye real low Ching Chong!」,除了諷刺華人的眼睛較細之外,「Ching Chong」是一些外國人聽不懂中文時,用來形容中文的詞語。這段影片當然立即惹起了無數亞洲人的不滿情緒,紛紛在Lil Pump的IG上留言表達憤怒的心情。