尊尼特普又捲入官非　被前保鏢爆吸毒及剋扣人工

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）近年確是「當黑」，早前有報道指他被迪士尼踢走，不會再參演《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列電影。最近他與兩名前保鏢的官司亦告一段落，去年兩名保鏢起訴尊尼特普，聲稱他們人工過低，工作過度，並且面臨「不安全狀況」，近日雙方達成協議，不過就沒有披露和解條款的細節。

《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列電影重啟，但有報道指尊尼特普（Johnny Depp）被飛起，不再參演。（網上圖片）

尊尼特普的兩名前保鏢Eugene Arreola和Miguel Sanchez受雇於一間保安公司，他與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後，解雇了這間公司，兩名保鏢亦隨之失業。兩人在去年5月提出訴訟，表示他們在2016年4月至2018年1月期间，照顧尊尼特普及其家人時被剝奪食飯和休息時間，不但經常無酬勞加班工作，而且所得的人工太低，與勞動付出不成正比。

尊尼特普和前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚官司鬧得沸沸揚揚，令他的形象大受影響。（網上圖片）

此外，兩人在指控中更爆出爆炸性新聞，指尊尼特普有吸毒的行為。他们聲稱曾經在夜總會為尊尼特普擦拭臉上的毒品，以防周圍的人看到。若然兩人所言屬實，尊尼特普吸毒的消息傳揚出去，相信對他今後的演藝事業影響很大。

尊尼特普曾有段時間被拍到激瘦至雙頰凹陷。（視覺中國）

經過連月來的調解，雙方已經達成協議，案件亦已結束，未來的聽證會被取消。目前，還沒有披露和解條款的細節，包括尊尼特普是否對兩名前保鏢作出金錢上的補償。雖然未知尊尼特普吸毒的事情是真是假，但一班粉絲都希望他能夠重新振作，繼續拍攝更多好的作品。

尊尼特普上月獲邀到海南參加電影節。（視覺中國）