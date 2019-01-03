【加勒比海盜】傳新版電影踢走尊尼特普　迪士尼：要有新活力！

迪士尼踢走尊尼特普（Johnny Depp）重啟拍攝《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）或者已經是不爭的事實。雖然曾有不少影迷表示不捨得Jack Sparrow船長，可是自2003年首集《魔盜王決戰鬼盜船》上映以來，雖然仍有一定的票房保證，但口碑卻每況愈下，其情況儼如在上年年尾上映的《大黃蜂》（Bumblebee）一樣，不把整個系列「砍掉重練」，看來是難以挽救一直為人詬病的問題根源。而據外國傳媒報導，如果今次順利踢走尊尼特普，為迪士尼節省了約9000萬美元（約7億港元）的成本。

如果迪士尼今次真的踢走尊尼特普，有指此舉將為迪士尼節省約7億港元的成本。（劇照）

尊尼特普近年可謂「頭頭碰着黑」，5年內4獲金酸莓獎提名，分別是3次最差男主角獎及1次最最差男配角獎，當中包括《獨行俠》（The Lone Ranger）、《華麗怪盜》（Mortdecai）、《加勒比海盜：惡靈啟航》（Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales）及《愛麗絲夢遊仙境2：穿越魔鏡》（Alice Through the Looking Glass）。

而今年他有份主演的《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）及由他配音的《神探福爾摩侏》（Sherlock Gnomes）延續魔咒，雖然前者全球票房收逾6.28億美元，但是依然擺脫不了劣評。至於尊尼特普最後一齣《加勒比海盜》系列電影，在2017年上映的第五集《加勒比海盜：惡靈啟航》，雖然全球票房高達7.94億美元，卻是除了首集以外全系列最低的一部，而且評價也是整個系列中最劣的。或者迪士尼眼見尊尼特普人氣大不如前，是時候止血。此舉除了可以為該系列注入新力量外，還可以節省成本，可謂一舉兩得。

《愛麗絲夢遊仙境2：穿越魔鏡》為尊尼特普帶來金酸莓最最差男配角獎提名。（劇照）

對於今次踢走尊尼特普，據Forbes報導，新版的《加勒比海盜》可以為迪士尼節省9000萬美元的成本。而迪士尼影業製作總裁Sean Bailey日前表示，希望新作品會為此系列帶來「新的活力及生命力」。至於重啟版《加勒比海盜》目前已找來Rhett Reese和Paul Wernick擔任編劇，兩人是繼《喪屍樂園》、《義勇群英之毒蛇反擊戰》及《死侍》系列電影等作品後，第9次合作。