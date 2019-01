【加勒比海盜】傳新版電影踢走尊尼特普　迪士尼：要有新活力！

迪士尼踢走尊尼特普(Johnny Depp)重啟拍攝《加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)或者已經是不爭的事實。雖然曾有不少影迷表示不捨得Jack Sparrow船長,可是自2003年首集《魔盜王決戰鬼盜船》上映以來,雖然仍有一定的票房保證,但口碑卻每況愈下,其情況儼如在上年年尾上映的《大黃蜂》(Bumblebee)一樣,不把整個系列「砍掉重練」,看來是難以挽救一直為人詬病的問題根源。而據外國傳媒報導,如果今次順利踢走尊尼特普,為迪士尼節省了約9000萬美元(約7億港元)的成本。

如果迪士尼今次真的踢走尊尼特普,有指此舉將為迪士尼節省約7億港元的成本。(劇照)

尊尼特普近年可謂「頭頭碰着黑」,5年內4獲金酸莓獎提名,分別是3次最差男主角獎及1次最最差男配角獎,當中包括《獨行俠》(The Lone Ranger)、《華麗怪盜》(Mortdecai)、《加勒比海盜:惡靈啟航》(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)及《愛麗絲夢遊仙境2:穿越魔鏡》(Alice Through the Looking Glass)。

而今年他有份主演的《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)及由他配音的《神探福爾摩侏》(Sherlock Gnomes)延續魔咒,雖然前者全球票房收逾6.28億美元,但是依然擺脫不了劣評。至於尊尼特普最後一齣《加勒比海盜》系列電影,在2017年上映的第五集《加勒比海盜:惡靈啟航》,雖然全球票房高達7.94億美元,卻是除了首集以外全系列最低的一部,而且評價也是整個系列中最劣的。或者迪士尼眼見尊尼特普人氣大不如前,是時候止血。此舉除了可以為該系列注入新力量外,還可以節省成本,可謂一舉兩得。

《愛麗絲夢遊仙境2:穿越魔鏡》為尊尼特普帶來金酸莓最最差男配角獎提名。(劇照)

對於今次踢走尊尼特普,據Forbes報導,新版的《加勒比海盜》可以為迪士尼節省9000萬美元的成本。而迪士尼影業製作總裁Sean Bailey日前表示,希望新作品會為此系列帶來「新的活力及生命力」。至於重啟版《加勒比海盜》目前已找來Rhett Reese和Paul Wernick擔任編劇,兩人是繼《喪屍樂園》、《義勇群英之毒蛇反擊戰》及《死侍》系列電影等作品後,第9次合作。