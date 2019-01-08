Angelababy七年前IG舊相遭翻舊帳　網友痛批：不尊重女性！

娛樂圈表面光鮮亮麗，備受萬眾矚目，不過鎂光燈的背後，一舉一動都會被無限放大。好似Angelababy 14歲便在日本出道，至今已經踏入第15個年頭，雖然關於她整容、演技等相關話題不斷，不過多年來baby也積累了不少人氣，而且事業風生水起，家庭幸福美滿，未夠30歲已經家成業就，都算是女性中的佼佼者。

Angelababy同黃曉明在2015年拉埋天窗，2017年誕下小海綿，一家三口幸福美滿，兩人的事業更是蒸蒸日上，而baby未夠30歲已經加成也就，實屬難得。（VCG）

正所謂「人紅是非多」，日前有網友在baby的IG中找到一張2011年11月的post，相中的男子踩著單車，車架位置有一個呈現趴姿狀態的裸體女公仔，放眼望去男子似騎在女子身上，有些色情意味，而右下角的水印現實是一個名為「重口味女秘」的微博，Baby還在文中寫到：「I Want That!」，令網友浮想聯翩。

baby多年前在IG post的舊相被翻出之後，吸引大批網友前去一探究竟，痛斥圖片不尊重女性。（IG截圖）

由於當時的baby尚未大紅大紫，所以也無太多人留意。不過最近這張照片在國內網站引起熱議，不少網友都特登去baby的IG找出這個post「打卡」，順便一辨真假。發現真有其事之後，網友們都驚呼「天啊」，紛紛留言問baby「你不覺得惡心嗎？」痛批「不尊重女性」、「丟臉啊……」等。不過也有網友覺得只是玩笑，並質疑baby為什麼還沒有刪除。