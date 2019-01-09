姚安娜談婚姻保鮮法　大讚丈夫專一：佢話回憶係無可取替

曾經出道做過歌手、做過主持、演過戲的心靈導師姚安娜(Lilith)，去年舉家移居台灣，姚安娜擁有一個幸福家庭，有一個愛她的老公郭智明，一對懂事的仔女，大女Celeste今年19歲，細仔James今年8歲。

姚安娜一家。（IG圖片）

姚安娜無論在維繫婚姻，或是養育孩子方面，都有自己獨特的見解。她多年來努力鑽研中西方不同學說，包括：《道德經》、《易經》及西方心理學和占卜學，亦完成了國際認可的能量治療Master課程，令姚安娜更重視與家人的心靈交流。

姚安娜與老公結婚多年，依然恩愛如昔，經常在社交平台放閃，婚姻怎樣保鮮？姚安娜說：「除了雙方用心維繫婚姻，還需要大家擁有健康的價值觀。」當楊冪早前在節目中說最討厭回頭看，「以前發生的事情、昨天發生的事情，再好再壞也跟我沒關係，那是昨天的事情了」楊安娜老公卻有相反的見解，「我老公話婚姻係一生一世的，佢唔會換伴侶，因為我哋過去一齊嘅回憶同經歷好寶貴，係無可取替的，揀定咗一個，就會一直愛下去。」

姚安娜和老公結婚多年，仍然非常Sweet！（IG圖片）

兩個人應該經過一定的了解，才走在一起建立家庭，在婚姻中學習，一同成長。「每個另一半都不是完美的，但要用智慧去解決問題。姚安娜說，多用欣賞的角度去看伴侶，多讚美對方，互相包容和體諒，好好珍惜對方對這段婚姻關係。

姚安娜提出一個很特別的見解，就是不要被家庭角色限制。在她的家裡，每個家庭成員偶爾都會轉換一下角色，子女有時會換過來擔當父母的角色，父母反而是被呵護被寵愛的那個，令他們也懂得照顧別人。

姚安娜相信宇宙律法，付出什麼，收回什麼，不忘初心，是她保持青春的秘訣。（IG圖片）

姚安娜深信宇宙律法，你付出什麼，就會收回什麼，長存感恩快樂的心，宇宙會給你一個正面的回應。