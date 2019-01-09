【安眠書店】偷完底褲再扮偶遇　癡漢由跟蹤狂變女神男朋友　

為了心儀對象，你會去到幾盡？在愛情中，大家可能曾經不顧一切做過許多瘋狂的事，不斷降低自己的底線，無條件地付出。明知對方家住荃灣，自己住柴灣，都要堅持送女神番屋企，更覺得自己好偉大。不過，你看完在Netflix新上架的驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）後，必定會顛覆大家對愛情的詮釋。

《安眠書店》由《花邊教主》（Gossip Girl）中飾演「Lonely Boy」Dan Humphrey 的男星Penn Badgley主演，如果大家有看《花邊教主》必定會喜歡這套劇集。（劇集海報）

（注：內含劇透）

《安眠書店》改編自作家Caroline Kepnes的同名小說，並由《花邊教主》（Gossip Girl）中飾演「Lonely Boy」Dan Humphrey 的男星Penn Badgley主演。故事主要講述，書店經理 Joe Goldberg（Penn Badgley飾）在偶然間遇上女主角Guinevere Beck（Elizabeth Lail飾）後對她一見鍾情。為了搏取女神歡心，Joe利用現今的互聯網技術將對方「起底」，除了跟蹤之外，還偷偷潛入Beck的家偷底褲。然後再製造「巧遇」機會，以女神心目中白馬王子的形象出現在她眼前。

Joe像着了魔一樣開始掌控Beck的生活，他刻意製造麻煩事，就是為了讓對方投入自己的懷抱。最後Joe終於從變態癡漢變成了Beck的男朋友，同時他暗地裏不斷剷除兩人愛情路上的障礙，包括殺人燒屍......

那究竟為何《安眠書店》有可能是大家看過最毛骨悚然的美劇？自該劇播出後即引起極大迴響，有大批網民在Twitter留言表示這是最陰深的劇集。原因是男主角Joe看起來跟鄰家男孩一樣，沒有一點殺傷力，在看劇集的過程中，觀眾很容易因為他的形象對他產生憐憫，甚至乎希望他能夠完美地隱藏殺人的罪行，跟女主角happily ever after。雖然他以愛之名才殺掉自己認為會阻礙女主角人生的人，但其行為確實令人非常不安。

很多網民看完此劇後，都紛紛在Twitter留言表示《安眠書店》每集都有高潮，令大家不停追看下去。（影片截圖）

《安眠書店》不似其他驚慄劇集，情節離大家很遠，加入很多科幻、鬼怪元素，而是整個故事異常貼地。然而劇集為大家帶來不少反思，當中最恐怖的，就是個人私隱竟然可以這麼輕易獲取。在各式各樣的社交媒體及交友App中，連結的不單單是朋友、同事、親人或對自己有興趣的人，而是躲在陰暗處窺探着自己的癡漢，這些事都極有可能發生在現實生活中。看到這裏，不禁令人想，自己的另一半有可能是在社交平台上窺探好一陣子後，才接近你？