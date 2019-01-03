【黑鏡】全新單元劇成電視史里程碑　觀眾不知不覺參與3大實驗？

萬眾期待的Netflix原創單元劇《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch）終於在12月28日推出，這是Netflix首次將互動電視體驗加入劇集中，即是觀眾能夠在觀看的過程中按個人喜好選擇屬於自己的結局。《Bandersnatch》是首部大型製作互動劇集，在Netflix這個平台上播放，承先啟後地改變了電視業生態。

觀眾在劇中的選擇空間有很多，細得有如選擇早餐吃麥片或是玉米片，大的有如將父親殺掉後埋屍或肢解。雖然根據Netflix的官方說法，一共有5個結局，有不少網民觀看完各有說法，有的表示有12個結局，有的則看到16個選擇。但有網民感到很疑惑，究竟那一個是所謂「最好的結局」。昨日（2/1）就有外國傳媒報道，如果觀眾想觀看所有結局，只要不作任何選擇，任由預設播放。

這是Netflix首次將互動電視體驗加入劇集中，即是觀眾能夠在觀看的過程中按照自己的選擇，得出自己的結局。（Netflix官方圖片）

（注：內含劇透）

互動電視體驗提高娛樂性 觀眾反應理想

其實所謂的互動電視體驗，就是觀眾能夠享受打機般的感覺，有得睇又有得玩，娛樂性極高。自選結局這回事早就出現在書籍、電腦遊戲及YouTube片段，當然放在電視或電影中卻是首次的體驗。以香港為例，網絡紅人達哥（林慧韡）跟其哥哥林慧韜，在YouTube Channel中試過加入互動元素，讓觀眾自由選擇追女仔的方式。

今次《黑鏡：潘達斯奈基》結果亦很理想，外國有網民在討論區Reddit紛紛留言表示這個「遊戲」很好玩，更有網民將觀看的16個結局做成流程圖，詳細說明你做出不同的選擇，就會引領你去特定的結局。但大家可有想過，為何這個互動電視體驗要放在《Black Mirror》中，而不是其他比較輕鬆的劇集？

劇中主角Stefan是根據小時候看過的遊戲同名小說作為藍本，而進行遊戲創作。（影片截圖）

外國有網民在討論區Reddit都紛紛留言表示劇集有很大的突破，更有網民將觀看的16個結局做成流程圖，詳細說明你做出不同的選擇，就會引領你去特定的結局。（Reddit圖片）

自由掌控主角命運的錯覺 實情是你玩劇劇玩你

如果大家想深一層，《Black Mirror》過去4季都是關於現實社會的真實寫照，當中探討了不少科技帶來的問題，為觀眾帶來反思，而今次的單元劇就是一個實驗。當觀看的同時又有得玩，這能夠讓觀眾更加容易投入，令大家都有個錯覺可以自由掌控主角的命運。雖然有多個選擇題及結局，但其實所有去向都是Netflix的設計。換言之，觀眾控制主角的同時，都是被Netflix控制及限制了選擇空間，再簡單一點說，就是你玩劇時劇玩你。

Stefan在設計遊戲的過程中，要面對很多問題，但所有問題均由觀眾為他揀選，最後得出屬於觀賞者的獨有結局。（劇照）

《黑鏡》打破了原有劇集界限 再次帶來警世訊息

除了享受互動電視體驗帶來的新鮮感，相信《黑鏡》的團隊希望為觀眾帶來警世的訊息。正如劇中的主角Stefan（Fionn Whitehead飾）是編寫遊戲程式的天才，去到中段Stefan開始意識到有人在控制自己的選擇。當他問到究竟是誰在控制自己，就出現了兩個選擇，「Netflix或者符號」。相信有很多人都會選擇Netflix，這個時候電腦螢幕就出現了「我在Netflix上看着你」、「我替你做決定」的字眼，看到這裡令筆者不寒而慄。因為《黑鏡》打破了原有的界限，某程度上看電視及電影時，我們是窺探他人的生活，但這時卻被窺探者發現了這個事實，感覺就好像被拆穿了一樣。

看到這一幕，觀眾可能會有不同的想法，因為我們正正在Netflix看這部單元劇。（影片截圖）

劇情真假難分 令觀眾陷入迷宮

慢慢就發現，這個單元劇不只是劇集那麼簡單，而是一個大規模的實驗。就好似另一角色Colin在中段以食鬼這個電子遊戲（Pac-Man）為例，「Pac」其實是代表規劃與控制（Programme and Control），整個遊戲都是一種隱喻，情況就跟我們在觀看《黑鏡：潘達斯奈基》一樣。你以為你有自由意志，但其實已經陷入迷宮中。在食鬼的遊戲系統，你能夠做的就只是食鬼而已，就算能逃出迷宮，結果又返回到迷宮當中。大家都以為這是一個快樂的遊戲，最糟的是我們卻活在其中，我們在體驗中做的一個選擇根本不重要，然而循着路徑所做的決定如何影響全局才最重要。

Stefan在劇中經常都要看心理醫生及服藥，令主角本身及觀眾有時候都分不清楚情節的真假。（劇照）

劇集為大實驗 觀眾做白老鼠？

既然是電視史上最大規模的實驗，便必然有實驗對象，即「白老鼠」，而參與這次實驗的「白老鼠」便是每一位觀眾，亦即是你們。到底Netflix想透過這場實驗達到何等效果，想得出一個怎樣的答案，試緊甚麼？最有可能目的，便是以下三點：

《黑鏡》每集都有不同演員、不同背景，而每一集都是關於現實社會的真實寫照，當中探討了不少科技帶來的問題，為觀眾帶來反思。（影片截圖）

1. 觀眾在選擇結局的路向時，Netflix能夠從選擇中蒐集客觀數據，有了這些數據，很可能有助未來構思出細節上更符合觀眾口味劇集。例如，在選擇殺掉父親後選擇埋屍或者肢解，當大部分人選擇了肢解時，Netflix可以透過數據構思有相關情節的劇集或電影讓觀眾欣賞。

觀眾在劇中的選擇空間有很多，細得有如選擇早餐吃麥片或是玉米片，大的有如將父親殺掉後埋屍或肢解。（影片截圖）

2. 不知道大家可有發現觀看的時候，螢幕底下的時間軸消失了。過往在觀看Netflix劇集或電影時，都會標明每集的觀看時間，雖然今次比較特別，因為在揀選結局的同時，每位觀眾的觀眾的觀看時間都會有所不同。從另一個角度來看，沒有時間軸有機會令到觀看時間不斷延長，感覺就好似打機一樣，不計時間希望能夠將所有結局解鎖。另外，拉長觀眾欣賞時間對Netflix來說是百利而無一害，越多觀眾看或者觀眾欣賞時間越長，就能刷數據吸引更多製作公司加盟，開拓更多商機。

在整個單元裏面，團隊都暗藏彩蛋。如果眼利的觀眾，應該會記得第3季其中一季的名字讀是叫《Nosedive》，但不是同樣的串法。（影片截圖）

3. 在這個被電子遊戲主宰的年代，可能有很多人會選擇打機而放棄睇劇、睇電影，甚至乎睇書。原因是打機的投入感比睇劇更大，因為睇劇的概念是窺探他人的生活，而打機你就能夠成為主角去過關斬將，成為大贏家。而近年電子遊戲平台都有很多自行選擇歷程的互動式電影遊戲，例如《底特律：變人》（Detroit: Become Human）、《暴雨殺機》（Heavy Rain）及《超能殺機：兩個靈魂》（Beyond: Two Souls）。透過今次的互動電視體驗，Netflix就能夠扭轉這個「窺探」的感覺，將觀眾變成主宰者。

點擊以下圖輯睇吓單元劇中的選擇題：