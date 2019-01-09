鄧卓殷屬豬農曆年犯太歲：唔太信，做好自己就得！

應屆港姐亞軍鄧卓殷（Amber）今日（9/1）出席慈善團體新春活動，與長者一同慶祝迎新歲。外表甜美的Amber原來也非常有愛，喜歡與長者聊天：「覺得佢哋好似小朋友，好鍾意聽老人家分享佢哋嘅故事。」

Amber表示期待看到一眾老人家的表演活動。（陳順禎攝）

被問到完成藝員訓練班後的計劃，Amber說︰「主要都係裝備好自己，練下咬字同背稿，同埋輕鬆啲面對鏡頭。」至於演藝上的大計，她表示：「我自己對演戲有興趣，同埋之前去過啲live show，都要我好快背好啲稿或者句子，所以好想自己呢方面有進步，有機會都想做下主持。」

談到豬年願望，Amber最希望可以好好裝備自己，面對不同的工作和挑戰。（陳順禎攝）

至於新一年Amber有甚麼願望呢？她就希望豬年可以有更多工作，希望可以在之後的農曆年能出席不同活動，跟大家拜年。由於Amber屬豬，下一年犯太歲，Amber就稱︰「我本人就唔係太信嘅，都係做返好自己就好啦。」而在旁的應屆港姐冠軍陳曉華（Hera）就安慰她說︰「聽人講話犯太歲係代表會有大轉變，所以唔一定差嘅，可能係好嘅轉變！」有好姊妹一齊工作﹐犯太歲也不怕啦！