廣州外語外貿大學專出美女　「中女王」劉濤都係畢業生

若果提到專出美女的學校，大家會想到位於北京的中央戲劇學院，但該校以演員為前題下作遴選，當然高質素學生佔大多數。其實美女產地並非如大家想像中遙遠，同樣在廣東省的廣州有一所大學，因為外語專長而及引女生自然集中，以高比例的女學生見稱，擁有男生們夢想中的學習環境。

王馨瑤是廣外校花。（微博）

位於廣州的廣東外語外貿大學，當地人簡稱「廣外」，以英文系及金融系聞名，排名直迫北京多所著名大學，因此吸引了全國各地的學生報考。廣外更有一個大特色，因男女學生比例嚴重失衡而成為話題，全校女生與男生比例接近三比一，以女生為主的英文系及金融系情況更為嚴重，可能班中只有一到兩位男生，被戲稱為女生們的「單身大學」。

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正因為女生比例佔多數，以及國際化的校風，該校盛產不少靚女，近年有「晶女郎」王馨瑤，在學時曾代表廣外在微博舉行的全國高校校花校草評選中搶攻排名榜首，簽約成為藝人前已是內地網紅模特兒。

蔣怡、劉濤與王卓淇三位不同世代的靚女同樣畢業自廣外。

除了王馨瑤外，其實廣外亦盛產女演員，包括「國民媳婦」劉濤、名模蔣怡、港姐亞軍王卓淇、女演員呂潔、網紅畫家陳安妮，確實是美女產地。

劉濤

劉濤早年嫁予商人王珂後退出幕前，後來重回演藝圈，最近作品有《大軍師司馬懿之》系列作中飾演司馬懿（吳秀波飾）的賢內助，早年參演的《歡樂頌》、《羋月傳》及《琅琊榜》等均是口碑之作，有指她是為夫還債而復出拍劇，成功憑演技吸金，更憑個人形象獲封為「國民媳婦」。

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王卓淇

王卓淇在《2014香港小姐競選》獲選為亞軍入行，首部劇集是《愛情食物鏈》，在《果欄中的江湖大嫂》以及《全職沒女》亦有不少戲分，早前播畢的《美女廚房》中亦有擔任美女學徒。



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蔣怡

蔣怡以模特兒出道至今已20年，曾在香港及台灣等地發展個人事業，已是一子一女之母的她近年加入TVB做親子KOL，早前更到倫敦藍帶廚藝學院進修廚藝，成為圈中著名的美食達人。