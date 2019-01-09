【守護神‧多圖】酒吧妹王馨瑤係王晶愛將　清純造型似青春版秦嵐

由黃宗澤、劉心悠、苗僑偉等主演的劇集《守護神之保險調查》，因身陷炮灰檔期而被「唱淡」，但播出至今觀眾反應不錯，首周最高收視有25.3點。進入第三周，多位港劇熟悉面孔張慧儀、艾威、張松枝等的登場為劇集加添戲味，收視走勢向上，有望打破宿命。

《守護神之保險調查》播出後觀眾反應未如預期差。（劇照）

演員陣容是劇集大賣點之一，除了主角及綠葉外觀眾亦愛睇新面孔，靚仔代表有戲分越來越重的林德信，而靚女除了主角劉心悠外，劇中有另一位詢問度極高的靚女，這位女生叫作王馨瑤（Yanni）。

第一集時已經有不少人留意這位靚女。（劇照）

只提到名字未必有印象，若提到首集中便登場的靚女酒保阿水，相信大家都會記得，她以一身性感打扮出現在許紹雄身邊，經常提供主角們有用意見，吸引網民開post問芳名。而在昨日劇情中她更來一個大變身，搣甩性感形象變身打扮平實的女社工，協助張慧儀母子解決問題，整個大改造令觀眾與黃宗澤一樣大跌眼鏡，戴上粗框眼鏡的清純形象同樣吸睛，仙氣程度直迫女主角心悠。

即睇兩個造型有幾大反差：

+ 8 + 7 + 6

不得不提，Yanni原來是王晶旗下藝人，即大家口中的「晶女郎」，年僅27歲的她畢業自「廣州校花產地」廣東外語外貿大學，曾獲選2012世界旅遊小姐廣東季軍，並曾於微博舉行的全國高校校花校草評選中排名榜首，早年簽約做藝人後獲力捧，第一套電影便與黃曉明合作。提到「晶女郎」相信大家都會聯想到性感演出，好似同劇形象較性感的師姐徐冬冬，但Yanni今次借阿水的演出來一個大翻身，並非靠「晶女郎」名號單靠性感路線走紅，算是打破既有形象。翻看Yanni的微博，其實她亦有不少性感打扮，但模特兒出身的她密實造型亦有仙氣感覺，相對晶女郎一貫形象，的確有較多可能性。

再睇睇王馨瑤微博私照：

（微博圖片）