BTS防彈少年團師弟團或將出道　組合名稱為「TXT」？

去年有傳聞指由RM、Jimin、Jin、V、Jung Kook、SUGA、J-hope組成的韓國人氣男團BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂將會與Mnet合作，以選秀節目形式推出全新男團。雖然Big Hit娛樂12月時否認有關傳聞，不過就透露會以今年初為目標推出男團。Big Hit娛樂在韓國時間今日凌晨12時透過Twitter發文，儘管沒有言明宣傳對象，A.R.M.Y（BTS防彈少年團防彈少年團）均推測有關帖文是為新男團造勢。

BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂即將推出新男團。（網上圖片）

從Big Hit娛樂目前公開的資料實在難以對新男團有深入了解，所以一眾心急的A.R.M.Y和網民已經急不及待「起底」，發現BTS防彈少年團的師弟團可能名為「TXT」，因為A.R.M.Y和網民發現Big Hit娛樂以「TXT」名義開設官方網頁、Twitter、Facebook、Instagram等社交平台帳號。網友都笑指「TXT」一名相當滑稽，令人聯想起電腦副檔案名「.txt」。

Big Hit娛樂發布的帖文相信是為新男團造勢。（網上截圖）

有網民指Big Hit娛樂以「TXT」名義開設社交平台帳號。（網上圖片）

猶記得BTS防彈少年團初出道時，網民就認為「防彈少年團」一名非常奇怪，就連BTS在今年《金唱片獎》唱片部門獲得大賞時，透露曾對「BTS防彈少年團」一名感到害羞，不過防彈少年團現時在世界知名度越來越高，大眾對「BTS防彈少年團」一名觀感也轉趨正面。至於新男團是否真的名為「TXT」呢？Big Hit娛樂官方網站指韓國時間11日凌晨12時會發放新資訊，相信屆時自有分曉。

不少網民不理解為何新團名為「TXT」。（網上截圖）

Big Hit新男團出道前，都係睇番師兄BTS防彈少年團先啦！