【知否】馮紹峰曝趙麗穎私下經常為佢畫眉　稱與對方對戲不能馬虎

馮紹峰同趙麗穎去年「官宣」拉埋天窗，兩人更在2019年的第一日公布喜訊，共同迎接「豬BB」。由二人主演的劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》正在內地電視台同多個網絡平台熱播，其中騰訊視頻的點擊率更接近24億，相當受歡迎。

日前，馮紹峰在騰訊視頻的一檔節目中解答網友對《知否》的相關提問，大談角色性格，還現場模仿趙麗穎同朱一龍在劇中笑的樣子，令不少網友爆笑，幽默感十足。

馮紹峰在節目中模仿趙麗穎於劇中笑的樣子，令網友笑爆肚皮，十分幽默。（視頻截圖）

節目上，馮紹峰要為趙麗穎的劇照畫眉，眼見太太「慘變」無眉娘，馮紹峰也笑言「好心痛」，直呼壓力大，而成果也真是有些「不堪入目」，兩條又粗又彎的眉毛，仿佛是古代的「蠟筆小新」。玩笑歸玩笑，一講起太太，馮紹峰即讚對方同劇中飾演的明蘭一樣，「她像是一個水做的女人，特別有智慧，而且海納百川。」還意外透露了趙麗穎經常為他畫眉，相當sweet。

馮紹峰為趙麗穎的劇照畫眉，「無眉娘」秒變「蠟筆小新」。（視頻截圖）

戲裡戲外都是夫妻的兩人，默契自然不用多講，馮紹峰更形容劇中的婚姻生活是他理想中的生活，經歷了一遍人生歷程，學到很多東西。而提及兩人對戲的過程，馮紹峰就大爆趙麗穎對自己記台詞的事有些生氣：「我是在現場背詞，她是在家裡背詞。」馮紹峰笑言自己無論在家中記多少日台詞，到現場都會唔記得，反而在現場有短暫記憶力，記完即刻演，演完就忘記，「所以她總是憂心忡忡地看著我在那背詞。」

馮紹峰分享同趙麗穎的生活趣事，笑謂自己習慣現場記台詞，導致太太憂心忡忡。（視頻截圖）

趙麗穎出道多年，是圈中公認的拼命三娘，對劇本一絲不苟，而且每場戲都親身上陣，在拍攝《知否》時也不例外。據台媒報道，雖然趙麗穎不諳水性，但拍攝落水戲時她也堅持不用替身，當時更適逢冬天，在寒冷的天氣中拍攝了數10次落水戲也無半點怨言，非常敬業，而身為老公的馮紹峰也見證太太的專業，笑稱同對方對戲要小心認真，不能馬虎。