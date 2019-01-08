《知否知否應是綠肥红瘦》睇前必知3件事　趙麗穎借角色參透人生

電視劇《知否知否應是綠肥红瘦》於12/25開播，雖然前兩集趙麗穎尚未亮相，但首播當天收視就順利奪冠，可見該劇本身強大的魅力！《知否》的原著被許多網友評價為「宋朝版的《紅樓夢》」，也是正午陽光團隊繼《瑯琊榜》後又一次翻拍的IP古裝劇，劇中除了能看趙麗穎和馮紹峰「官宣夫婦」公然放閃外，還有這些亮眼看點！

卡士的顏值、演技一流

電視劇《知否》除了是由趙麗穎和馮紹峰主演外，男二還是今年以《鎮魂》迅速爆紅的朱一龍，他在劇中飾演暖男齊衡。《大江大河》施詩、《唐磚》張佳寧、《獨孤天下》李依曉則是擔任重要的女配角。此外還有許多資深戲骨，像是《瑯琊榜之風起長林》劉琳、《漂亮的李慧珍》王一楠、曹翠芬、劉鈞、陳瑾等。

《知否？知否？應是綠肥紅瘦》劇照（微博／陸劇星球）

不開外掛！娓娓道來、古風溫潤的宋代家庭大劇

這次穎寶不同於以往「開外掛般」打怪升級的角色，盛明蘭淡泊溫潤，用正直、善良與智慧面對人生的磨難。開播當天穎寶也發文寫道「在與明蘭朝夕相處的6個多月裡，讓我明白一個人的強大不一定要來源於對抗，也可以來源於平衡和包容」，令人好奇向來很會選劇本的穎寶這次又要給大家什麼驚喜！

《知否？知否？應是綠肥紅瘦》劇照（微博／陸劇星球）

新穎設定「宅鬥」即將展開！

闊別以往古裝劇的宮鬥戲碼，《知否》主要定位在「宅鬥」，通過明蘭這個人物的經歷來展現一個宋朝大家族的發展和變革。而目前已登場的「宅鬥選手」有盛明蘭霸道蠻橫的嫡母，以及故意使壞欺負明蘭母女的林小娘，明蘭接下來會如何運用智慧保護自己，並為母報仇，就等大家追劇來解答了！

《知否？知否？應是綠肥紅瘦》劇照（微博／陸劇星球）

《知否》憑藉着強大卡士與精良的製作團隊在開播前就累積了許多粉絲，再加上今年趙麗穎與逢紹峰宣布結婚、朱一龍的爆紅等事件的神助攻，讓此劇開播前討論度就居高不下，而長達70集的《知否》該如何善用敘事、掌握節奏將會是它持續稱霸的關鍵！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2018待播劇熱度排行》古裝過半稱霸？知否、巨匠、皓鑭傳都輸給這部時裝劇！】