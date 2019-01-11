【開心速遞】元旦收視創新高突破30點　按傳統高層一定要做呢樣嘢

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》非常入屋，擁有一眾長期劇迷，比起一線劇集還要受歡迎，可說是TVB的皇牌劇集。踏入2019年不僅延續好成績，更創新高，於元旦日當天，跨平台最高收視達30.5點，接近200萬人收看，有如此理想成績，一眾主演都非常興奮。

處境劇《愛．回家之開心速遞》有一班長期忠粉，可說是TVB的皇牌劇集。（網上圖片）

其實近年TVB劇集收視鮮有超過30點，即使是2018年度「最佳劇集」《跳躍生命線》的跨平台收視也是僅30點；而對上一次有處境劇超過30點，已要追溯到2012年《愛·回家》（第一輯），受颱風韋森特影響，平均收視高達38點。所以《開心速遞》今次有這麼好的收視，絕對是可喜可賀。

元旦日那集《開心速遞》主題是熊家慳電比賽。（影片截圖）

1月1日播出主題是「慳D啦！熊家！」，以熊家展開地獄式慳電比賽，故事輕鬆惹笑。雖然同晚ViuTV轉播《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，搶去TVB不少觀眾，不過播出時間是晚上8點30分，剛好與《開心速遞》錯開。

當晚雖然有ViuTV轉播《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，但《開心速遞》的播出時間剛好錯開，不用硬撼。（影片截圖）

對於劇集獲得佳績，一眾主演都非常興奮，周嘉洛、吳偉豪、蘇韻姿、阮政峰及張明偉一起跳舞賀高收視。呂慧儀接受《香港01》訪問表示，好成績是台前幕後的功勞，「呢個係一個teamwork，大家都好努力。」呂慧儀更說劇集拍攝兩年來，已與劇中演員培養出深厚感情，大家好像一家人一樣，私底下經常聚會。據說每次有劇集高於30點，TVB高層就會請食飯，在電視城員工餐廳同大家「食好西」。

一眾《開心速遞》台前幕後建立了深厚的感情。（許家傑IG）

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