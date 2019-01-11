【鋒味】謝霆鋒意大利扮食神　連拍檔都頂唔順：同佢食飯好大壓力

Chef LeMon嘅《鋒味》唔經唔覺已經去到第四季，與此同時，《鋒味全球美食地圖》第二季亦都開播，Chef LeMon喺《鋒味全球美食地圖》中，會去到各國嘅隱世餐廳尋找最正宗美食，就好似上一季Chef LeMon去過嘅幾間北京老店，都已經成為美食指南。

身為一個飲食節目主持人，Chef LeMon對任何一樣食物都好講究。

而新一季，Chef LeMon去完俄羅斯覓食之後，轉戰意大利米蘭，當Chef LeMon去到中一間以食海鮮為主嘅餐廳，見到生蠔天婦羅時，即時皺晒眉咁話：「炸的東西最害怕濕氣，廚師竟然在生蠔裏面加了水分最多的生菜，也是笨笨的。」之後輪到八爪魚出場，食咗一啖，Chef LeMon嘅評價係：「海鮮 是不應該有海鮮的味道。」咁海解應該有咩味呢?Chef LeMon並無詳細咁解釋，而同行嘅好友兼鋒味創辦人Derek，就似乎已經見怪不怪，仲話：「跟他食飯是很大壓力的。」



或者係因為間餐廳唔係Chef LeMon自己發掘出嚟，所以好多不滿意。

食完無海鮮味嘅八爪魚，Chef LeMon對於要等差不多40分鐘先食到第二道菜（多寶魚）似乎有少少不滿，再食埋條魚，佢連嘢都唔想講，直情用翻白眼表示，似乎好失望咁。離開餐廳之後，Chef LeMon以「海鮮是新鮮的，但調味偏悶」去評價呢間海鮮餐廳。