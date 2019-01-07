2018年陸劇收視排行榜出爐！　延禧攻略、如懿傳竟然差咁遠

回顧2018年開播的電視劇，大家心中會浮現出哪些作品呢？從VLinkage日前公布的2018年陸劇收視率、網路播放量排行榜可以發現，2018年排行榜也充滿着戲劇性！2017年冠軍湖南衛視2018年就慘到谷底。網劇方面原來聲量比《延禧攻略》高出的《如懿傳》不僅被逆襲、還大幅度慘敗！而「2018上半年陸劇排行榜」奪下雙榜冠軍的《戀愛先生》能否守住第一，成為2018收視率最高的大陸劇？

2018電視劇收視前20名

2018年電視劇收視冠軍仍然是上半年的冠軍《戀愛先生》繼續穩坐榜首，亞軍、季軍則是由年代劇《娘道》、《正陽門下小女人》緊追在後，而備受網友討論的《香蜜沉沉燼如霜》、《談判官》則分別落在第四名、第八名。這次江蘇衛視可說是電視劇的最大贏家，前五名當中就佔了四席，而2017年冠軍湖南衛視2018年收視則相當慘淡，最高名次是第八名的《談判官》。

2018電視劇收視前20名（網路圖片／陸劇星球）

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+ 6 + 5 + 4

2018電視劇（周播劇）前20名

在周播電視劇方面，冠軍由楊冪《扶搖》奪得榜首，2018年版的《流星花園》則以亞軍之姿緊追在後，關曉彤的《鳳囚凰》則是季軍。值得注意的是前五名除了《金牌投資人》外，其他四部都是IP改編劇。湖南衛視2018年表現慘遭滑鐵盧，所幸在周播劇前五名裡還搶下四了個席次。

2018電視劇（周播劇）前20名。（網路圖片／陸劇星球）

周播電視劇冠軍由楊冪《扶搖》奪得，點圖欣賞更多劇照▼

+ 11 + 10 + 9

2018網路播放量前20名

網路播放量中愛奇藝的《延禧攻略》可說是最大贏家，不但大勝對手騰訊《如懿傳》21億（點擊），還將上半年冠軍《戀愛先生》遠拋腦後。從網路平台的角度來看，網路劇整體趨勢方面仍以古裝劇佔上風，前五名古裝劇就佔了四名。

2018網路播放量前20名（網路圖片／陸劇星球）

《延禧攻略》不負眾望成2018網路播放量前20名！點圖欣賞更多劇照▼

+ 21 + 20 + 19

從下表可以發現，不少演員作品連續上榜，像是楊冪的《扶搖》、《談判官》；迪麗熱巴的《烈火如歌》、《一千零一夜》以及鄧倫等六位演員的作品都是雙雙上榜，可見卡司對收視、流量的影響程度匪淺。

2018年網播量Top20劇集主演（網路圖片／陸劇星球）

2018陸劇收視表現充滿着戲劇性，上半年只有第三名的愛奇藝，憑藉着《延禧攻略》成功逆襲奪冠，另外2017年電視台收視冠軍湖南衛視，2018年則是慘到谷底，而2018年底開播的《知否》能否為湖南衛視明年成功逆襲，也成為了關注焦點。

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+ 13 + 12 + 11

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2018上半年陸劇排行榜出爐！《戀愛先生》榮登電視、網路雙冠王！】