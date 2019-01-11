【人住公屋我住公屋】埼玉縣有個「中國城」？　日本住戶大控訴

ViuTV節目《人住公屋 我住公屋》介紹法國、西班牙、新加坡等地嘅公屋，見盡「公屋租金、豪宅享受」，令唔少香港觀眾、甚至係主持人嘅林二汶同林一峰都話羨慕到流晒口水，之不過，嚟到最後一集，大家又係未咁諗呢？

接受訪問嘅呢位中國大媽，話自己年紀大所以唔學日文……並大讚祖國要咩有咩。

最後一集節目去到位於日本埼玉縣川口市嘅芝園，呢個大型公屋區建造於1978年，共有15棟、2450戶，由於來往東京嘅交通十分方便，加上租金只是為起4至8千元港元不等，區內亦設有幼稚園、超市、公園，所以大受歡迎。而隨著唔少中國科技人士去到日本打工，芝園有一半以上嘅住客都係中國人，成了真真正正嘅「中國城」。之不過，垃圾分類、嘈音問題頻生，令芝園嘅日本居民十分不滿，就連當地新聞亦有報導過。節目中，芝園負責人指出：「有一些外國住戶講話聲音比較大，被日本住戶提醒降低音量，卻對日本住戶暴力相向。」而責負人口中嘅外國住戶，正正就係中國人，情況發展到「中國人滾回去」等字句於芝園內隨處可見……



由JR蕨車站行5分鐘就可以去到嘅芝園團地，2400戶當中，有近一半都係中國人。

不過其實寫咩都無用，因為住喺芝園內嘅好多中國住戶都唔識日文架！就好似盤菜瑩子訪問嘅呢位中國大媽，佢以年紀大為理由，唔去學日文，又話：「食唔好、朋友唔多，點同中國食得咁好？中國食咩有咩，活雞、活魚、咩都新鮮。喺日本，餓又餓唔死，飽又飽唔死，不如返去中國，話晒我都有國藉……」講到自己有顆中國心，但偏偏要喺日本過活好似好委屈咁……為解決民生問題，芝園近年不時舉行多項活動，例如係派遣中文翻譯，並同時成立「芝園多文化交流俱樂部」，目的係令中日住戶多作交流。

近年淪為「中國城」之後，有日本居民於fb上圖文並荗大控訴。