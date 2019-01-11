【勁歌總選】準備擊敗容祖兒成歌后？　菊梓喬：數量未必係優勢

菊梓喬Hana在2016年簽約正式以創作女歌手出道，2017年亦加盟星夢娛樂，同期亦因有「星夢一姐」之稱的吳若希（Jinny）結婚生子而減產，所以外界亦認為菊梓喬Hana是吳若希（Jinny）的接班人又或是老闆何哲圖的新寵兒。

其實星夢想將菊梓喬Hana定位為「一姐」已有跡可尋，適逢將於明晚（12日）舉行2019年《勁歌金曲頒獎禮》臨近，菊梓喬Hana入選歌曲又足足比在《勁歌金曲頒獎禮》中，攞足11次「最受歡迎女歌星」的容祖兒多出4首半，如果將2019年「最受歡迎女歌手」頒給菊梓喬Hana的話，就更能印證這個說法。今日菊梓喬Hana出席香港電台接受《香港01》訪問，想也不用想，就表示更希望對手得獎多於自己。「容祖兒，因為我好鍾意好鍾意佢。（唔使諗？）係吖係吖。」

兩年內由公司新人「菊妹」變成「菊姐」，付出嘅努力真係唔少。（林迅景攝）

【任噏亂評】賽前分析 三個原因令菊梓喬成「最受歡迎女歌星」

菊梓喬Hana續說：「我覺得，祖兒嘅歌永遠都係最好嘅，因為我真係好鍾意佢嘅聲音，佢嘅音樂，同埋唔係多（歌曲提名）就係好㗎嘛。呢個只係一個數量，同嗰個（得獎與否）係冇關嘅。（數量唔係優勢？）數量都未必係優勢，因為太多嘢要兼顧。即係好似係有6個小朋友同一個小朋友，係咪先。6個小朋友我都鍚，但係未必可以6個都錫晒囉；如果我得一個我就可以好好咁寵幸佢。」

菊梓喬Hana有6首歌提名，容祖兒只得一首半，其實頒獎方嘅意向已經「畫公仔畫出腸」。（IG圖片）

假如菊梓喬Hana真的擊敗蟬聯７屆「最受歡迎女歌手」（2010-2016年）的容祖兒，又會如何呢？她回答說：「唔好咁講。（假如啫。）都係僥倖。（到時心情會點？）我覺得係一個新開始，要做得更好，如果有機會攞到呢個獎，就證明咗我以後嘅路要更加進步，先對得住呢一個獎。（兩年就攞「最受歡迎女歌手」，驚唔驚太快？）我驚自己太老，哈哈哈。我唔驚。大家睇到嘅可能係一段好短嘅時間，其實我朝住呢一方向同目標都係一段唔短嘅時間，亦都好希望做到自己想做嘅事，唱多啲好音樂，趁自己年輕力壯留下多啲倩影。」

相信今年的「勁歌一姐」是菊梓喬Hana與容祖兒之爭。（林迅景攝）

外界亦有報導指菊梓喬Hana今年勝算很高，不過她聽畢之後就十分謙虛。她說：「我自己都未睇呢啲報導，亦都覺得報導嘅嘢係一個未知之數。我自己都覺得呢一年同大家、同事、團隊都盡咗好多努力做音樂，咁樣已經係做得好好，其他嘢必須係要平常心，咁先可以『但願人長久』咁樣長長久久。（諗咗致謝詞未？）我唔可以諗定㗎，要寫咗先，如果唔係上台就會空白一遍，但係如果冇準備，就可以隨心去講。」

其實菊梓喬Hana今年已經32歲，真係睇唔出。（林迅景攝）

2019年《勁歌金曲頒獎禮》臨近，心情如何？菊梓喬Hana回答說：「心情係開心嘅，因為最後一張成績表，真係最後一個頒獎禮。我覺得開心，因為好似拋畢業證書嘅感覺，就嚟可以去玩啦。（暫時為止攞咗幾個獎？）我未計吖，因為我數數目係好差嘅，應該係多過一個，但係多過一個就好難計，二以上我就要數清楚，因為我驚講錯，但係今年成績真係好滿意同好開心，真係好多謝身邊嘅工作人員同團隊，因為今年都有成9首歌。」相信菊梓橋Hana在《勁歌金曲頒獎禮》再奪「最受歡迎女歌手」的話，她就會開始計算今年的樂壇獎項收穫了。