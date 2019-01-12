【志雲拆局】輸錢皆因赢錢起？　馬評家舌戰戒賭牧師

由陳志雲主持的香港開電視節目《志雲拆局》最新一集請了馬評述員陳思琦、戒賭牧師蕭如發以及賭仔過來人，大談賭博話題。

提到主打年青人市場的無綫J2台播放跑馬賽事，陳思琦和蕭如發均指大有問題，更稱這個做法令賭博年輕化，不過陳思琦卻說：「其實賭博可以是一種娛樂，以較正面去看，這類娛樂能為人的繁重工作減壓。賽馬會如今有賭波、六合彩等。即使將來發展博彩事業，可以加入籃球、木球等運動，只要政府監管足夠，就可造就更多職位及創新人才。」

陳志雲主持的《志雲飯局》最新一集主題是「小賭怡情、玩兩手無壞」。

而蕭如發則不以為然，他指只要是人材便會賺到錢，何需在賭博地方創造機會：「小心『人材變痴呆，輸到見棺材！』賭博禍害多，全家人受罪。」他表示凡賭博之地都是危害機構及個人身心健康，輸錢皆因赢錢起，只要愈少賭博場所，就愈少人賭錢，大家要謹記「小賭怡情」，才不會白白浪費生命。

現場另一病態賭徒呂先生，表示賭博令他家破人亡。戒賭六次不成功的他說：「過去日子，我是工作，賭錢，工作，還債，試過幾次輸了30萬、50萬，最後老婆自殺，兩個女兒離家出走。我也曾試過幾次戒賭，可是都不成功，直至太太及女兒離我而去，我被叮一聲叫醒了，加上信仰力量決定戒賭。可是戒了三個又再睹。我不忿氣，我誓要將輸去的錢贏回來，就因為這心態，才未能完全戒賭。其實人性好軟弱，好難控制自己。」