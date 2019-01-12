【志雲拆局．專訪】議題立場無對錯　陳志雲：最緊要面對自己

奇妙電視77台改名「開電視」之後推出一系列節目，當中包括由陳志雲主持的《志雲拆局》。志雲邀請正反各方人士，多角度探討城中最熱最具爭議性的話題，希望在討論的過程中，為大家找到共識。而關於這檔節目，志雲本人都感觸頗深，看他如何解讀。

Q：香港01

陳：陳志雲

喜：王喜

陳志雲於開電視主持《志雲拆局》，邀來正反雙方探討城中熱話，希望大家在討論中去面對自己，剖析立場後的根本原因，明白自己為何是這樣的立場。（葉志明攝）

《志雲拆局》議題眾多 由大麻合法化講到性工作權利

Q：點解今次會有呢個節目嘅出現？

陳：係想大家一齊去諗啲嘢，去刺激觀眾有啲想法，其實裏面講嘅議題，全部係冇對同錯嘅，喺唔同時空，唔同社會，唔同年代，可以有唔同嘅立場。大家覺得難啃嘅，就真係可能大家要赤裸裸去面對一啲我哋應該去諗嘅嘢，同埋去面對自己點解要有呢個立場，但講嘅都係好貼身嘅，喺呢個社會發生緊嘅嘢，譬如話「大麻應唔應該合法化？」講咗好耐，但而家越來越逼近埋身，加拿大啱啱先休閒用大麻合法化，英國藥用合法化，咁香港又點樣呢？點解用藥又一定唔得呢？我哋要諗。好似性工作咁，好多年（前）已經有，但性工作者係冇享受性工作嘅權利，我哋法律裏邊，係冇話如果你一個人出嚟以性工作去謀生，你唔係犯法，但如果你經營一個生意就係犯法，同埋有好多法例去打擊你做呢樣嘢嘅，連一個性工作者戴避孕套都可以成為佐證，佢係做性工作嘅，有好多其他嘅法例去圍住呢樣嘢。

阿喜指出關於性工作者避孕套的問題有些扭曲事實：「性工作喺工作嘅時候唔可以用避孕套，個原因聽講就係話驚俾放蛇嘅差人攞嚟做證據，我想話畀大家知呢，即係一個差人如果佢放蛇嘅話呢，係唔需要去到咁後期，射埋精，先至叫完事，有足夠嘅證據去檢控呢個女人。」（葉志明攝）

自感「明日大嶼，高球甩難」無意義：我哋冇得面對自己

Q：每一集其實都唔係咁易消化，點解最初想做咁樣一個節目呢？

陳：我知道特別難啃嗰集叫「明日大嶼，高球甩難」，我係好唔想做。因為初初團隊話做高爾夫球場係咪應該要取代佢嘅時候，我覺得講嚟做乜嘢啫？政府已經傾向唔郁佢，當然政府而家未講喇，佢都有解釋，（喜：大嶼山填海出嚟，梗係唔郁佢。）呢個係後來我去點睛，即係我話如果你就咁講高球甩難，我覺得冇得講，除非你加埋個名係大嶼嚟講，就update小小，我覺得好冇意義嗰集去討論，呢個我哋有得唔做咩？已經係一個定案。就我節目嚟講，嗰集我唔覺得係一個好好嘅議題，但其他嗰啲我都覺得真係可以拎你裏面啲嘢出嚟去面對自己，「明日大嶼」我哋冇得面對自己。

《志雲拆局》於開電視播出，很多人都不知道，但Stephen不覺蝕底：「我覺得而家喺呢個新嘅環境嘅媒體裏面，都唔係好似以前咁，話一定要某一個電視台做，一定即刻做就即刻多人講，因為佢可以喺唔同嘅平台裏面，係記載咗，你隨時都可以睇返。我接受呢個工作嘅時候，因為我覺得呢個工作係有意思，同埋一個電視台，佢願意去探討嘗試呢啲問題，係值得我哋去支持係咁做。」（葉志明攝）

《志雲拆局》當中有一集請來電影《十年》導演歐文傑同香港影業協會理事長洪祖星，兩人大談港產片的存亡，當中洪祖星更大爆「有版權持有人，自己做盜版」，Stephen對那集也印象深刻。

Q：歐文傑嗰集對你嚟講都幾爆？

陳：其實係㗎，我嗰集做得好開心，不過有啲可惜，因為洪生（洪祖星）講得激動，就甩咗啲假牙，佢嘅愛國情衝咗出嚟，但係cameraman冇影到。就好似我哋講鬼嗰集，冇人撳門鐘但門鐘響，打開門冇人嘅，但係最刺激嗰度又冇影到。

喜：就係喺我面前擺咗3個袋，裏面傳來電話鈴聲，但係嗰3個袋打開之後係冇電話。

陳：同埋大家手提電話係熄晒㗎，係冇電話，個場係教會。

（洪祖星話做電影撈埋翻版嗰個都真係幾爆嘅。）

陳：嗰個因為係我嘅迷思，唔係喺個稿裏邊嘅，但其實我哋香港電影仲有冇前途？係咪真係唔睇內地市場就冇得做？我覺得都關我哋事，如果香港真係冇咗本土電影，冇咗自己講自己故事嘅時候，係一件事嚟嘅，我哋呢扎喺回憶嗰度嚟，我而家凈係睇返，就最鍾意睇荔園有人着游泳衣，因為嗰陣時有泳棚，呢啲係集體回憶。

Stephen提及在ATV做《百萬富翁》，用OTT的平台會有一定的限制，不過他覺得如果ATV再重做，用這個節目去打頭，是一個好的做法：「當年嘅《百萬富翁》，啱啱我做嗰年係20周年，喺全球嘅地方都做緊，我覺得喺佢20周年我能夠參與，係一份榮譽，同埋當時我喺TVB係走咗呢個節目嘅寶。（點解走咗嘅？）嗰陣時老闆話唔要，咁冇辦法，我好想要。而今次我去參與，我可以同英國嘅電視製作人交流，咁我就覺得嗰個係好大嘅得着。（即係同ITV嗰邊聽返嘅？）我唔記得，即係佢有個製作團隊嚟，係佢哋擁有呢個版權嘅，我哋有開會，佢有教我點樣做，我哋嗰邊做遇到嘅困難係乜嘢。咁我覺得喺ATV做嘅時候，本來佢係叫我做60幾集定90集，後來加咗，加咗成季落去，我相信對佢哋嗰個應用程式嘅下載係有一定嘅推動力同吸引力。」（葉志明攝）

製作時間緊迫 由簽約到開錄僅一個月

Q：當初係阿喜Suggest你去做呢個節目，亦或係自己想做？

陳：梗係我諗㗎啦，佢邊有咁嘅智慧！

喜：咪係囉……原本呢個節目應該喺我哋個場度拍嘅，本來籌備係類似一個《Late-night Talk Show》咁樣，有現場觀眾，但係一路劇情發展落嚟之後，有好多現實嘅問題係做唔到，我哋都控制唔到。（唔夠錢？）都唔係，外判或者自己in house係差唔多嘅，外判仲平小小。咁但係係我哋自己嘅問題，因為我哋趕住去Rebranding，治理好多嘢，跟住去到好趕，我記得第一集錄影係9月。但係真係落實，變成而家呢個Format，喺8月先簽約，然後9月5號就已經開始錄第一集，咁你諗下幾趕。

《志雲拆局》由Stephen自己構思，而阿喜表示原本想在廠內錄製，但最後都未能實現，而且整個製作過程時間相當緊湊。（葉志明攝）

部分議題爭議性大 阿喜Stephen嘆場地難租借

Q：咁其實有冇諗過，再之後繼續做落去，即係譬如好似直頭將Jimmy Fallon嘅Show，「Late-night Talk Show」嗰啲搬過嚟香港做？

陳：其實我覺得我哋好有空間去做，不過我自己嚟講，嚟緊嗰年未必有時間去處理，但譬如我做《志雲拆局》，其實係好辛苦，因為錄影就4至5個鐘度，咁剪輯成40幾分鐘，剪輯都好辛苦。之前做嘅資料搜集真係一疊疊，要用好多時間去消化，同埋又要去搵嘉賓，搵咗嘉賓又要了解嘉賓，租借場地相當困難，因為個議題富爭議性，好多場地唔願意借出。

喜：因為凈係「大麻應唔應該合法化」，大館已經唔借，因為原本我個構思就係大家由監窗景裏邊去做討論，我覺得喺呢個監窗裏邊，三條友喺度傾偈，個畫面已經Picture tells story，亦都冇乜電視製作有做過，咁但係好遺憾，大館聽到「呀大麻？唔喇……」咁樣，咁變咗好多時候又真係講「同性戀是否值得擁有一個家」咁樣，酒店唔借、靚靚餐廳唔借，點解唔借？因為呢個話題我唔鍾意。

陳：有一間都頗大嘅連鎖式嘅經營嘅快食餐廳，一聽到「家、小朋友、同性戀」唔得喇，本來我都唔覺得社會有咁大歧視，但原來大家真係對好多議題都好避忌，我就覺得更加有意思去做。但我做完第一、二集嘅時候，我自己又好興奮，我覺得同啲人，大家拗嘅時候，可以篤穿大家：其實你個立場個背後嘅理由，好多時我哋唔講，我哋用好多一啲其他嘅理由去講，點解我認為呢件事我應該咁嘅睇法，其實內裏係另一個理由。譬如內裏係宗教理由，咁你咪講囉，冇問題㗎，你係因為宗教原因唔鍾意，「我唔係，我唔係宗教原因」，然之後100個理由，但嗰啲都唔係真嘅，篤到底就係宗教，其實真係冇問題，我可以唔同意你嘅宗教，咁我唔係唔接受你個說法。其實冇惡意，即係我哋想自己面對返自己，你們面對返你嘅理由，我面對返我嘅理由，咁我就知我自己應該點樣去睇我個立場。

當問到Stephen同阿喜會不會開一個Talk Show節目時，Stephen笑言兩人可以開一檔節目叫「今晚早唞」，如果真有這樣的節目，不知道他們會擦出怎樣的火花呢？（葉志明攝）

望大家剖析內裏原因 面對真實的自己

「篤穿」最深刻嘅例子係咩？

S：譬如話講到「同性戀係咪應該有一個家」，咁關啟文教授佢負責嘅香港性文化協會，其實大部分都係一班基督徒嘅組織嚟嘅，提到「同性嘅伴侶領養孤兒，應唔應該支持？」佢嘅立場就好反對，因為喺咁嘅環境之下，小朋友成長會遇到好多困難，咁當然佢啲小朋友遇到困難係因為對呢一種嘅家庭有歧視，先令到佢遇到困難。但係篤穿個底，我就真係覺得主要因為宗教。我當時諗到一個例子，如果一個孤兒，佢冇人去照顧，佢自己孤零零成長好，亦或有一個家庭，縱使個家庭係一對同性伴侶嘅，係咪好啲呢？咁教授嗰度都講道理，佢都公道嘅，話「係呀，呢個問題真係冇研究過，應該政府部門嚟研究。」我覺得使乜研究，Isn't that common sense？唔係普通嘅常識已經話畀你聽係咩，大家可能觀點與絕對唔同，但係有趣。

Stephen坦言在開電視做《拆局》，自知有一定嘅局限：「雖然佢係免費電視，用緊光纖，但其實佢嘅滲透率都有7、8成，都係需要時間，因為你係開電視Rebrand成個台再改過名嘅一個打響個台嘅其中一個節目，唔會話一做就即刻到位。（我哋係驚佢到唔到嗰個位。）所以我哋大家更應該去支持呢啲現存嘅平台，現存嘅媒體，佢肯去嘗試我哋應該支持，所以我好多謝《香港01》你同我做呢個訪問，令到大家通過你哋接觸到嘅觀眾、讀者，可以有機會知道，去嘗試、去睇睇，畀唔同嘅人有呢個機會，唔係一台獨大。」（葉志明攝）

不反對被問「性取向」：問題係我答唔答

關於同性戀的話題，一直備受爭議，雖然有關同性婚姻平權的討論不斷，但似乎都裹足不前，有人爭取同性平等的尊重，有人則要維護傳統婚姻價值。而對於公眾人物的性取向，大家更是抱有「獵奇」的心態，Stephen都是其中之一。

陳：我覺得咩問題都可以問嘅，不過問題係答唔答。我就好反對做訪問時話「記者你冇問呢樣冇問嗰樣」，咁多嘢唔可以問，做咩接受呢個訪問。