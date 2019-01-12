【歌手2019】吳青峰不敵內地音樂之父　俄羅斯小子加盟或成威脅

內地皇牌音樂節目《歌手2019》終於開播，7位歌手齊聚一堂決一高下爭奪歌王寶座。首期節目各歌手都唱自己首本名曲，最終經過現場500位觀眾聽審投票之後，來自內地的「音樂之父」劉歡排名之一，而台灣歌手吳青峰則排行第二，有「天籟之音」之稱的齊豫排行第三，其他比較後的名次將會在下一期公佈。

36歲的吳青峰自兩年前宣布團隊蘇打綠休團之後，去年開始就以個人身分重返樂壇，多次現身內地的綜藝節目。而今次參加歌手節目他只希望走出自己的舒適圈，多見識見識，不希望自己連嘗試的勇氣都沒有。

吳青峰是參賽歌手之餘身兼主持人。（網上圖片）

第一期節目過去，眾歌手都是演唱自己的歌曲，今次亦不例外。吳青峰就選擇了由他一手包辦作曲作詞的《燕窩》，選擇這首歌，全因為歌詞寫的是他一直以來對創作﹑創作者這個身分的看法：「就好似燕子在築巢的時候，它並不知道最後會變成商品。我創作的時候的確是一個無知的狀態，不管它最後會遭到甚麼樣的對待，其實我在做的過程中是無悔的，我會覺得找到知己了。」

7位歌手中吳青峰是第一位演唱，可能有點緊張關係，一開始聲音有點小緊張，但之後就愈來愈穩定，釋放出對於這首歌的溫暖，聽到台下觀眾如癡如醉。雖然最後結果只是排第二，不敵劉歡帶來的《夜》，但他已經十分滿足。

吳青峰作為第一位出場歌手，心情明顯有一點緊張。（網上圖片）

劉歡演唱《夜》排名第一。（網上圖片）

另外，當表演完畢，他亦在社交網站表達今次參賽的心情：「我都覺得來歌手的這個決定是對的，我真的真的，收穫很多。近期常常聽到『我還是喜歡某某時期的吳青峰』等等的話語，其實聽到這些話時，我覺得自己出來唱歌這件事就成功了，這樣才有意義啊，如果我自己出來唱歌，還跟以前一樣的話，那豈不是很沒意思嗎。」而他亦知道第一次表演並無達到最好狀態，叫觀眾輕鬆看就可以：「上台前實在緊張到不行，是一種怕自己唱不好，辜負了聽者，辜負了週遭夥伴的心情，但這畢竟是個節目，希望你們看得開開心心，輕鬆看吧！」唔少網友其實都大讚他唱得好好，聽見他的聲音覺得好溫暖好幸福，會一直支持他的。

吳青峰事後亦講到參加節目真的收穫連許多。（網上圖片）

早前網上亦盛傳有一位歐美歌手加盟就是Avril Lavigne，其實只是傳聞一則。的確有一位外國歌手加盟，他就是來自俄羅斯的18歲Kristian Kostov，他從小在音樂方面已經相當有天份，4歲開始學音樂的他14歲的時候參加俄羅斯當地節目，雖然未能取得任何佳績，但成為總決賽六強選手之一亦相當厲害，從此在當地逐漸成名。

然而在15歲的時候，他就在保加利亞參加選秀節目《X音素》，一路殺入總決賽最終奪得第二名，在當地開始聲名大噪同時獲得唱片公司青睞簽約。之後他在俄羅斯推出個人第一首單曲《 Listen to the Rain》大受歡迎，收穫不少粉絲。

之前傳聞會參賽的Avril Lavigne原來是假的。（網上圖片）

音樂能力特別強的他，去年亦考入世界著名音樂學府Berklee College of Music，成為王力宏﹑伍樂城﹑陳輝陽﹑歐陽娜娜﹑顧嘉煇等人的師弟，實力絕對不容忽視。有許多參加比賽經驗的他，在今期節目中亦大唱自己的名曲《Beautiful Mess》，亮麗的高音獲得台下觀眾拍案叫絕，雖然成績未如理想只是排第四名，不過其音樂才能已經令人敬佩，同時他亦是第一位00後參加該節目的歌手，創下歷史。

Kristian Kostov是第一位00後參加節目的歌手。（網上圖片）