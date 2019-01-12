Jackson王嘉爾@GOT7突襲現身！　嚇到韓國Youtuber掩臉逃跑

不論在韓國和海外都有擁有高人氣的Jackson王嘉爾，絕對可稱為「香港之光」。除了GOT7的團體活動外，他也非常活躍於個人活動。近日Jackson就突擊韓國著名Youtuber肌肉山山的頻道，為對方的姐姐帶來大驚喜。

肌肉山山是韓國著名的Youtuber，影片主要以整蠱姐姐松松為主，最高人氣的影片可說是邊吃燒肉，邊挑釁正在做運動的姐姐的影片。由於兩姐弟都會以韓中兩語拍片，所以中華地區都坐擁不少粉絲。最新一條影片中，山山欺騙姐姐一同拍攝Jackson個人單曲《Different Game》MV的反應短片，起初姐姐也起疑心，可是漸漸也陷入了Jackson的魅力之中。兩人邊欣賞邊讚，山山更多次說：「希望看一次Jackson真人的舞台。」引姐姐入局。

由於肌肉山山多次整蠱姐姐，所以抱着懷疑的心開始拍片。（影片截圖）

沒想到看完Jackson的MV後，他本人就立即出現在眼前。（影片截圖）

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正當姐姐放下戒心時，突然有人敲門，沒想到Jackson本人就出現在門後，受驚的松松立即掩臉逃跑問：「這是甚麼？Jackson為甚麼在這裡出現？」而驚喜成功的Jackson和山山則表現高興，王嘉爾也坦言自己是肌肉山山頻道的粉絲。Jackson講到無意間看到姐弟的影片後上癮，更把頻道所有影片都看完，又即席模仿兩人的舊片段，力證自己是忠實粉絲。王嘉爾也在影片中提及，由於十分希望與兩人合作，於是特別通過公司聯絡，甚至本人更親自在Instagram私信對方，最終終於有機會一同合作。

Jackson坦言自己是兩人的粉絲，更話就像見到電視中的明星一樣。（影片截圖）