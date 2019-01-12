重提下嫁新聞主播何鉅華　盧宛茵：22歲驚「攝灶罅」於是嗱嗱聲嫁

盧宛茵於《萬千星輝頒獎禮2018》獲頒「專業演員大獎」。(資料圖片)

現年65歲的盧宛茵 (Madam Lo) 去年憑住演出無綫劇集《BB來了》而人氣急升，演技再次備受肯定，早前更於《萬千星輝頒獎禮2018》獲頒「專業演員大獎」。她日前接受車淑梅的港台節目《舊日的足跡》訪問時，就大談她入行前後的往事以及過去的一段婚姻。畢業於藝員訓練班而入行的她，於實習期間演出的第一部民初裝劇就遇上了她的偶像黃曼梨，令她驚喜又難忘，也一直視對方為她在演技上的學習對象。

佢憑《BB來了》人氣急升。

父母賦予極大自由 下嫁新聞王子

之後Madam Lo就憑劇集《朱門怨》（1973）飾演二少奶一角一炮而紅，當年在化妝間更邂逅了她的前夫，第一代新聞王子何鉅華。她說：「這是命運，當時我已經22歲，驚『攝灶罅』，於是乎嗱嗱聲嫁。我嘅父母唔同其他星爸星媽，唔會同我講『你咁紅唔好嫁住』，畀我極大嘅自由，跟住我就變成咗何太。」她和前夫於1975年結婚，婚後她便退出幕前，專心相夫教子，與前夫育有三名子女。

佢重提過去一段婚姻。(資料圖片)

可惜這段婚姻只維持了12年，但當12年的婚姻緣盡，她認為長痛不如短痛，雙方相處不來很辛苦，何苦難為自己，於是便帶着三個子女，主動向前夫提出離婚。她坦言現在與前夫甚少聯絡，通常是由子女聯絡對方。她又謂如果當年沒有選擇結婚這條路，一定會錯過了某些東西，例如會錯過了現在的兩子一女以及四個孫。

佢話依家生活得好滿足。(資料圖片)

她離婚後就於1987年復出參演《季節》，當時的她經常感到不開心，她曾與同劇的鄧碧雲談及自己的情緒問題，對方叫她不要「時時懷舊、掛住舊時」，這樣只會令自己傷感，她亦因此而慢慢開竅，變得比前開朗。自離婚至今，Madam Lo一直保持單身，笑言沒發覺身邊有任何追求者，又表示對現況很滿足，若然將來有機會可成為榮譽博士就更好了。

佢希望有機會可成為榮譽博士。(資料圖片)