【勝利香港演唱會】開場即爆YG梁鉉錫秘密　呷醋偏心BLACKPINK

BIGBANG成員勝利今晚（12日）在香港亞洲國際博覽館，舉行個人演唱會《THE SEUNGRI SHOW》，而這亦是是次巡演的首站。勝利雖然已有多次在香港開演唱會的經驗，可是今天是他首次以個人身份開騷與V.I.P（BIGBANG粉絲）見面。中午的記者會已吸引大量粉絲到場支持，晚上當然亦座無虛席，出道12年依然人氣不減。 攝影：施可瑩

勝利打頭陣以BIGBANG的《BANG BANG BANG》揭開今晚演唱會的序幕，而台下的V.I.P都用力揮動手上的皇冠手燈，成功帶動現場氣氛。雖然遲了約半小時才開場，可是台下粉絲都沒有介意，更全場站着叫應援詞。中文十級的勝利之後用廣東話、普通話和英文自我介紹，更沾沾自喜地稱讚自己：「我的廣東話好了很多！」沒想到開場無耐，他就已經唱出周杰倫的《最長的電影》，以中文歌作為驚喜送給香港V.I.P。

勝利首次不帶BIGBANG隊友開騷，一人的氣場也壓倒全場。

口才非常好的勝利，當然把握機會大講特講。一開始他就火力全開，向現場粉絲投訴YG娛樂老闆梁鉉錫，講到上星期與對方通話時，老闆才知道他即將要到香港開演唱會。勝利就一於自嘲已經老了，公司內又有BLACKPINK、WINNER和iKON等優秀後輩，似乎有點小呷醋。他更大爆梁鉉錫今天把舞者們都安排到泰國曼谷，參與BLACKPINK的演唱會，以致他今天需獨自一人上場。一開場就大爆老闆秘密，可見兩人的感情果然非常好。

勝利Encore清唱《最長的電影》，更自創搞笑中文歌詞。

更多現場圖片：