【勁歌金曲2018】菊梓喬13歲輟學賺錢　讀書被排擠：欺負得好厲害

《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」由菊梓喬（Hana）奪得，今年32歲的她入行短短兩年幾就擊敗容祖兒、吳若希、泳兒等一眾前輩奪得大獎，可喜可賀！Hana今年共有6首歌入圍，當中《但願人長久》作為劇集《跳躍生命線》的插曲一出便大受歡迎，大家都被她的真情演繹和凄愴意境感動。

Hana翻唱盧冠廷的《但願人長久》大受歡迎，不少人都大讚她唱出不同感覺。（IG圖片）

Hana小學時因操行不好和跟男同學打架，以致畢業後被派到大埔佛教大光中學。在中學時代她更被同學排擠和欺凌：「我嘅出身連小康都算不上，什麼也沒有，身邊的朋友會因此看不起你，加上細個讀的學校好複雜，我被人欺負得好厲害，我好驚所以寧願去工作賺錢養妹妹。」她由13歲起就姐兼母職，工作賺錢養妹妹：「妹妹比我細一年，但感覺我就像她的媽媽一樣，我責任心好重，我覺得我唔照顧佢就冇人照顧佢，我到依家都好阿媽性格。」由於年紀太小，她在社工的介紹之下去了美容院當學徒，負責為客人削指甲。自始Hana除了賺錢供妹妹讀書，就是儲錢考不同的專業資格和牌照，直至21歲左右才重返校園，報讀香港大學專業進修學院的工商管理高級文憑課程，幾經辛苦最後順利畢業：「我一跳就跳到讀Collage，但入到學校全都是英文，課本好厚，課堂上的英文我一句都聽不懂，最開頭的時候，我一星期七日除了回家睡覺，就是留在學校溫書。」

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Hana入行未夠3年就有咁好成績，實在可喜可賀。（IG圖片）

Hana曾用英文名「Haley Xc」與朋友組織搖滾樂隊「遊樂園 Pleasure Garden」，並擔任女主音。2013年，她以本名「陳曉怡」到台灣參加綜藝節目如《金牌麥克風》、《我要當歌手》等，但Hana事後一直自責表現不夠完美，甚至因為過於自責患上抑鬱症：「抑鬱得最嚴重的時候，我想死，覺得生存沒有意義」，其後曾到加拿大、英國、美國等地流浪，直至2015年底回港。2016年以創作女新人的身份出道的Hana，首支派台作品《今天的我》在各大音樂流行榜取得優異成續，其後她的原創作品《傻瓜裡的童話》及《七歲》等都為她帶來多個新人獎。2017年，Hana正式加盟星夢娛樂，先後為不少劇集唱主題曲或片尾曲，包括《不懂撒嬌的女人》的《手中沙》、《使徒行者2》片尾曲《忘記我自己》等，在YouTube上擁有極高的點擊率。同年推出首張專輯《忘記我自己》，當中《一輩子守候》是她的首支三台冠軍歌。

Hana近年唱了不少劇集主題曲，成功入屋，深受粉絲喜愛。（IG圖片）

回想兩年多來的發展，Hana由樂壇新人成為最受歡迎女歌手，唱過一首又一首膾炙人口的劇集歌曲。在《2017年度勁歌金曲頒獎典禮》上她奪得「最佳合唱歌曲銅獎」、「勁歌金曲獎」及「最佳演繹女歌星」。去年年底面世的第二張唱片《但願人長久》包含多首最受歡迎的幾套電視劇（《棟仁的時光》、《宮心計2深宮計》、《再創世紀》、《跳躍生命線》、《兄弟》）主題曲，在上月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2018》中，她憑着《但願人長久》獲頒「最受歡迎電視歌曲」，成績有目共睹。

Hana上月在《萬千星輝頒獎典禮2018》上憑着《但願人長久》獲頒「最受歡迎電視歌曲」。（視覺中國）

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