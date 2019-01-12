【勁歌金曲2018】菊梓喬取代容祖兒　奪最受歡迎女歌星：我好幸福

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《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》最後的大獎，當然是最受歡迎歌星，其中「最受歡迎女歌星」由HANA菊梓喬首次奪得。

你睇HANA菊梓喬激動到呢！！

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只入了公司兩年的星夢，已經率先得獎，連吳若希都未能染指，更加將容祖兒的長欖，她說：「我好多謝TVB畀我第一首《一輩子守候》，令到好多人認迫我，多謝張家誠，真係好多謝TVB。好多謝公司星夢娛樂，herman，多謝你一直對我嘅信任，多謝你畀我嘅鼓勵。我真係無諗過，因為最近好多朋友問我都係話平常心，我真係覺得我可以做一個歌手、可以唱歌已經係畢生夢想，我真係好幸福。」

恭喜晒HANA菊梓喬。

HANA菊梓喬人氣愈來愈高。（instagram圖片）

【勁歌金曲2018】菊梓喬13歲輟學賺錢　讀書被排擠：欺負得好厲害

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