【勁歌金曲2018】周柏豪率先斬獲兩個獎：唔係計數量嘅！

周柏豪在今晚（12日）舉行的《勁歌金曲頒獎典禮2018》中，憑《男人背後》及《烏托邦》兩首歌曲率先斬獲兩個勁歌金曲獎，他感謝TVB對歌曲給予肯定：「多謝公司畀呢兩個獎我啦。今年自己派台嘅歌都唔少，三首歌再加一首合唱歌《背後女人》、一首劇歌《烏托邦》，所以今年總共有四、五隻派台歌。」

柏豪對自己2018年的成績感滿意，很開心做到很多自己想做的事，又寄望2019年自己能把握時間、把握機會。（黃國立攝）

對於今晚接下來還有沒有機會獲得更多的獎項，柏豪則表示：「唔知啊，其實唔係計數量嘅，係計下今年做唔做到自己想做嘅嘢，咁2018年做咗好多自己想做嘅嘢，包括巡迴演唱會、一張好代表到自己嘅專輯，咁呢樣嘢係最重要，希望今晚大家都拎到好成績。」

說到有沒有信心再下一城獲得今晚大獎──最受歡迎男歌手或最佳演繹男歌手，柏豪說：「任何獎項我都想攞㗎，有機會攞獎就攞，呢個係送畀歌迷嘅一份禮物，因為佢哋支持我，又或者支持香港嘅歌手，攞到獎其實都係會送返畀自己嘅歌迷，佢哋會好開心。」

2019年，柏豪希望能投放更多時間在音樂上，接下來會拍一套電視劇，而電影則在接洽中。（黃國立攝）