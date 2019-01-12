【勁歌金曲2018】一文睇晒所有賽果　HANA菊梓喬、張敬軒成大贏家

《勁歌金曲頒獎典禮》終於完滿結束，張敬軒一如既往橫掃獎項，而女歌手勁歌金曲頒獎典禮亦驚喜地奪得「最受歡迎女歌星」，打斷容祖兒的長欖。

張敬軒絕對係實至名歸。

HANA菊梓喬喺呢個頒獎禮有大收穫。（葉志明攝）

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勁歌金曲獎

烏托邦—周柏豪

男人背後—周柏豪

你帶著我的青春離去—王灝兒

騎膊馬—泳兒

飛蛾撲火—HANA菊梓喬

只想與你再一起—HANA菊梓喬

缺—張敬軒

天才兒童1985—張敬軒

無常春秋—吳若希

別再記起—吳若希

遙不可及—胡鴻鈞

有了你—譚嘉儀

無悔無愧—胡定欣

神不守舍—吳業坤

無畏的肩膊—鄭俊弘

忍—林欣彤

獻醜—洪卓立

太難開始—胡鴻鈞

但願人長久—HANA菊梓喬

百年樹木—張敬軒

最佳合唱歌曲獎

金獎 周柏豪、楊千嬅 - 背後女人

最佳舞台演繹歌曲金獎

開心節 鍾舒漫

最佳樂隊獎

金獎：Supper Moment

最佳唱跳藝人

Super Girls

傑出表現獎

金獎：田蕊妮

銀獎：譚嘉儀

銅獎：石詠莉

年度最佳進步獎

金獎：許靖韻

銀獎：伍富橋

銅獎：鄭世豪

最受歡迎新人獎（排名不分先後）

戴祖儀

曾樂彤

謝文欣

最佳演繹女歌星

吳若希

最佳演繹男歌星

胡鴻鈞

最受歡迎網絡歌星獎

HANA菊梓喬

人氣王大獎

周柏豪

最受歡迎女歌星

HANA菊梓喬

最受歡迎男歌星

張敬軒

勁歌金曲金獎

百年樹木