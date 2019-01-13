【亞洲電視大獎】鄭人碩擺脫離婚陰霾　憑《薛丁格的貓》奪視帝

創辦於1996年的亞洲電視大獎，已成為亞太區影視圈重要指標，今年民視從戲劇節目、綜藝節目到新聞節目共入圍13個獎項將跟其他12個國家一起角逐競賽。

最後鄭人碩勇奪最佳男主角，這也是他在海外的第一個獎。（鄭人碩 facebook）

當中包括《舞力全開》入圍最佳綜藝節目、《綜藝大集合》入圍主持人獎，《外鄉女》的徐麗雯與《薛丁格的貓》的鄭人碩，角逐最佳男女主角。最後鄭人碩勇奪最佳男主角，這也是他在海外的第一個獎。

民視總經理王明玉親自帶隊赴馬來西亞古晉參加「第23屆亞洲電視大獎」盛典，《綜藝大集合》主持人胡瓜、阿翔首次到古晉（即砂勞越首府），一下飛機就被當地民眾認出，搶著合拍照片，對於節目入圍國際獎項，胡瓜深感榮幸，看到當地擁有不少粉絲更覺得開心，阿翔也表示一輩子能有幾次參與國際典禮的機會，《綜藝大集合》在海外受歡迎，無論得獎與否，已經覺得走路有風。

鄭人碩拿下亞洲電視大獎男主角。（鄭人碩 facebook）

另外，廖家儀、王燦則受邀擔任頒獎人，2人因演出民視戲劇《春花望露》以及《幸福來了》，在馬來西亞也有高知名度，廖家儀說為了這次頒獎典禮精心準備禮服，背部完美線條希望可以驚艷全場，如果得獎也會代替謝忻跟胡瓜、阿翔一起上台領獎；王燦也說熱情的古晉讓他印象深刻，來到這裡擔任頒獎工作，好多人認出他劇中演出角色，一直喊他，希望明年自己也有機會入圍戲劇獎項。

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