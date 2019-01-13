生日慘遭吳肇軒整蠱「硬食」蛋糕　39歲壽星麥子樂：山水有相逢！

近年專注電影發展的麥子樂（Bryant），去年底近加入古天樂旗下後，工作量有増無減。近日他飛往馬來西亞拍攝徐梓耀導演執導的青春喜劇，除了Bryant之外，其他主演的演員包括廖子妤、陳穎欣、吳肇軒、胡子彤及Brian@24Herbs，眾人更為Bryant慶祝生日。

適逢昨天（21/1）是麥子樂39歲正日生日，一眾演員及劇組為他製造驚喜。前日在酒店大堂突然向麥子樂送上蛋糕，令他來不及反應。晚上大家在酒店繼續為他倒數慶祝，一班男生除了在泳池齊齊騷肌游水外，陳穎欣更整蠱壽星仔，夾埋吳肇軒將整個蛋糕推到麥子樂臉上。

提到演員們送上的生日「大禮」，麥子樂笑言「山水有相逢」，不急於報復︰「大家私底下好friend，所以唔會嬲，最緊要玩得開心，可能佢哋知我鍾意食蛋糕。」自認工作狂的麥子樂希望每年生日都在工作中度過，並感謝劇組和演員為自己慶祝︰「都幾驚喜，預先唔知道會準備生日蛋糕畀我，今次拍攝演員同劇組都好融洽好好玩，咁樣度過生日係好開心。」

另外，對於下年便踏入4字頭，目前單身的麥子樂直言對感情生活順其自然。雖然家人都想自己拍拖，但這方面都是順其自然，更不會刻意去想，反而想先專注工作。更直言人大了，有感時間不夠︰「下年40歲，因為始終人大咗，乜都想做，覺得時間唔夠用，所以想參與電影唔同範疇的崗位，好想學多啲嘢。我好希望每一部自己作品，或者有份參與的project，會得到觀眾欣賞及支持。」