【鋒味】謝霆鋒「剝蟹論」PK大S「剝蝦論」：我太懶了

不經不覺《鋒味》已經來到第五季，謝霆鋒繼續帶大家四圍去探索各地美食。在最新一集中他就去了台北，邀請當地女星張鈞甯做嘉賓，由她帶頭發掘台北最好食的食物。過程中謝霆鋒都對台北的食物讚不絕口，更語出驚人一道「剝蟹論」嚇呆張鈞甯，同大S早前在節目《幸福三重奏》講的「剝蝦論」道理一樣，引來網上討論。

謝霆鋒帶大家去台北尋找最好食的美食。（網上圖片）

大S在節目中曾講過自己從來不剝蝦，一定要男人剝才食，沒想到謝霆鋒都有這個習慣。事緣，張鈞甯帶謝霆鋒去一間海鮮餐廳用餐，當然食海鮮少不免有蟹，但對謝霆鋒來講他似乎不太感興趣，只願意食蟹殼因為貪方便，令張鈞甯都替他可惜：「你都不能吃到最好的。」，但他似乎無所謂更語出驚人：「因為我太懶了，女生不剝的話我不吃的。」搞到在旁的張鈞甯嚇呆，不過她都好識做之後親剝蟹給謝霆鋒食，搞到他不知幾開心：「我從來都要找誰會願意跟我分，那我就跟他分我也不想浪費。」意指找人分食螃蟹。唔少網友都話他這一翻言論絕對有資格同大S比較，言語中可見他是一位比較受偏愛的人。

謝霆鋒大爆自己要女生剝蟹先食。（網上圖片）

他亦只會貪方便食蟹殼而已。（網上圖片）

眾所周知在台北無論衣﹑食﹑住﹑行都價廉物美，對於這個地方謝霆鋒都大讚，更認為在台北食魚生是全世界最便宜的：「在台北吃生魚片我覺是是全球最划算的一個地方，像香港可能因為我們離開這個魚的來源遠了，但是台灣周邊還是很多很多魚，所以我們吃一塊生魚片是好貴的。」

因為研究煮食關係令謝霆鋒這幾年性格改變了許多，他都大方透露因為美食而同家人的關係親密了：「我們家裡是不怎麼過節的人，就是因為我們在一起的時間太少了，我也特別宅，就以前我是宅到我不懂得去找家人聊天。我跟我妹可以兩年不見的，所以長大了突然間開始煮飯了，才會找到一個平台去跟家人分享。所以我透過這個節目，我也希望可以呼籲一下現在的小朋友，我們現在是處于一個低頭族的年代，如果這樣的話連為什麼要一起吃飯的意義都其實沒有了，所以這個節目希望讓大家出來看看這個世界，還有很多你經歷的時候，會讓你覺得好渺小很值得再體驗。」將身為過來人的經歷提醒年輕人。

謝霆鋒講出因為下廚關係，令他同家人變得親密。（網上圖片）

張鈞甯大讚謝霆鋒是一位暖男。（網上圖片）

有睇《鋒味》都知道謝霆鋒的確比起從前活潑可愛了不少，最起碼肯在鏡頭前放開自己甚至於講出內心說話。經歷了三天的相處，張鈞甯都對他刮目相看更認為他是一位暖男添：「蠻暖心蠻細心的人，雖然他看起來就是平常酷酷的，然後偶爾會開大家玩笑，但我覺得他其實觀察很細緻，然後是一個內在有溫度的人。」