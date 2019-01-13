【微博之夜】王嘉爾奪獎太興奮？　講保暖秘訣自爆內衣全由母代購

在海內外都擁有超高人氣的王嘉爾（Jackson）日前在內地的娛樂盛事「微博之夜」上，獲封「微博年度原創音樂人」，亦是微博年度影響力音樂人之一，Jackson表示能得到這個獎非常榮幸，並多謝粉絲的默默支持，自己會更加努力，為大家帶來越來越多的音樂作品。

Jackson在當晚表演改編版的《該死的溫柔》，為全場帶來驚喜，這首歌來自內地歌手馬天宇，不少觀眾都覺得他的版本非常好聽，別有一番味道。（VCG）

早前王嘉爾自爆冬天會穿底衫、棉褲睡覺，被大家封為「養生達人」，活動後Jackson在接受內地媒體訪問時，提及保暖秘訣，他便脫口而出：「沒有穿秋褲（棉褲），因為你看…真的穿的話就變成大象腿了，you know？」非常調皮，他續指到：「而且我媽幫我買的秋褲又是很厚的，可以當被子來蓋的。」講完自己都忍俊不禁。

冬天氣溫低，天氣寒冷，在保暖同有型之間要找到一個平衡點的確有些傷腦筋，當問Jackson有無帥氣又保暖的裝備推薦給大家時，他便說：「目前為止我媽沒有幫我買過。」並無意中將自己一個生活小秘密曝光：「我的秋褲秋衣都是媽媽買的。」

Jackson自爆內衣全部由媽媽購買，並「抱怨」棉褲買得太厚，相當搞笑。（IG圖片）

1994年出生的Jackson去年適逢本命年，所以手上一直帶著一條紅繩，他笑言媽媽稱要過完農曆新年才可以剪掉。隨即曝光內衣全部由媽媽購買：「30條（底褲）！現在都有穿，輪著穿嘛。」他還透露當晚亦有着紅色底褲：「今天當然有！今天左邊還有個福字，倒福，倒過來的福。」明明已經將細節告知大家，最後Jackson還要強調「不方便透露」，令全場大笑，十分鬼馬。

Jackson在訪問中喊話內地演員白敬亭，稱想同對方合作，比知道小畀唔畀面呢？（IG圖片）

在剛剛過去的2018年中，Jackson坦言最遺憾的是沒有很多時間去見支持自己的朋友同粉絲，以及發行更多的音樂。眾所周知，Jackson向來親民，曾經在機場幫粉絲撿起被踩掉的鞋子，非常窩心，但卻令不少粉絲都想被踩掉鞋。

最近Jackson搭飛機去北京時，現場又有粉絲掉了鞋，今次他便說「穿好你的鞋。」因為粉絲們是踩著對鞋的後跟，當拖鞋一樣穿，真是令他哭笑不得，聽聞有粉絲想故意掉鞋，只求得到他的青睞之後，Jackson便大放「狠話」：「我以後也這樣穿，我也丟一次，看你們會不會幫我撿。」