【微博之夜】佘詩曼獲年度女神　迪麗熱巴力壓楊冪奪年度熱度人物

內地一年一度的娛樂盛事「微博之夜」11日晚在北京舉行，微博之夜是挖掘同盤點微博熱點人物以及熱門事件的年度盛典，全方位、多領域、多角度的評選，是互聯網最具影響力的行業風向標，盛典獎項由網友投票同專家評審共同選出，每屆的獎項均不同。

今年適逢新浪20周年，場面可謂星光熠熠，一眾圈中的名人紅星都齊齊出席，包括趙薇、李冰冰、陳坤、李宇春、迪麗熱巴、TFBOYS、王嘉爾、林俊傑、黃曉明、佘詩曼、秦嵐、唐嫣、古力娜扎、余文樂、楊冪、聶遠等。

於1998年首播的《還珠格格》不但令趙薇一炮而紅，還創下多項收視紀錄，甚至開創了古裝偶像劇先河。出道多年，趙薇身兼數職，演員、導演、監製等，幾乎斬獲國內所有各大影視頒獎禮的女主角等相關獎項，所以獲得微博時代影響力演員稱號。

趙薇以一身白色機車look亮相活動，身兼演員、導演、監製等的她獲得博時代影響力演員稱號。（VCG）

回顧2018年的影視作品，由楊紫、鄧倫主演的古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》同由吳謹言、秦嵐、聶遠等主演的清宮劇《延禧攻略》大獲好評，憑藉精良的製作及故事在微博上引起熱議，更輸出到亞洲同海外，兩套劇皆獲微博年度熱劇榮譽。

由徐崢執導的現實主義批判電影《我不是藥神》在內地收穫30.7億票房，影片上映後，引起大家對國內金口藥價過高的關注，總理李克強還要求相關部門加快落實抗癌藥降價保供等相關醫療改革措施，影響力巨大，該戲於2019年1月3日在香港上映。

《我不是藥神》作為現實主義題材，上映後引起很大迴響，還一舉斬獲第55屆台灣金馬獎多個獎項，今年1月3日在香港上映。（VCG）

另一套由林超賢執導的軍事電影《紅海行動》在內地取得36.48億票房，根據2015年也門內戰撤僑行動的真實事件改編，將中國軍事題材影片推向新高度，同《我不是藥神》獲得微博年度電影榮譽。

《紅海行動》由林超賢執導，張譯、 黃景瑜、海清及杜江領銜主演，良好的口碑及高票房將中國軍事題材影片推向新高度。（VCG）

此外，今屆微博之夜的微博年度男神由羅晉、聶遠、秦昊、余文樂、朱一龍獲得，唐嫣、秦嵐、佘詩曼、馬思純、楊紫、古力娜扎獲微博年度女神。羅晉同唐嫣兩夫妻齊齊獲封男神、女神，聶遠、秦嵐、佘詩曼在《延禧攻略》中的表演為人稱道，6位女神還現場接受成語四子接龍考驗，秦嵐率先說「新年快樂」，楊紫緊接「樂在其中」，之後到阿佘的「中西合璧」，唐嫣就利用諧音「比翼雙飛」，馬思純接「飛黃騰達」，最後輪到古力娜扎，以「大浪逐新」結尾，真是反應慢一點都不行。

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迪麗熱巴作為內地炙手可熱的人氣小花旦，同李易峰再度獲得微博年度熱度人物，兩人還在台上大方自拍。

作為「人人可參與，人人可公益」的首席社會化傳播平台，微博在2018年的公益成果滿滿，劉燁、陳坤、黃曉明、楊冪、郎朗共獲星光公益影響力人物。

部分榮譽名單：

微博最具國際影響力藝人：李冰冰

微博時代影響力演員：趙薇

微博年度導演：張藝謀

微博社交影響力人物：陳坤

微博時代先鋒：李宇春

微博國際影響力音樂人：林俊傑

微博最具影響力組合：TFBOYS

微博年度熱劇：《香蜜沉沉燼如霜》、《延禧攻略》

微博年度電影：《我不是藥神》、《紅海行動》

微博年度熱度人物：李易峰、迪麗熱巴

微博年度男神：羅晉、聶遠、秦昊、余文樂、朱一龍

微博年度女神：唐嫣、秦嵐、佘詩曼、馬思純、樣子、古力娜扎

微博年度影響力音樂人：張靚穎、華晨宇、王嘉爾、NINE PERCENT

微博年度人氣藝人：宋茜、吳磊、鄧倫、關曉彤、張天愛、奚夢瑤、阮經天、湯晶媚

星光公益影響力人物：劉燁、陳坤、黃曉明、楊冪、郎朗

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