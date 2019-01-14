【學是學非】新「是非精」冇包袱玩乜都得　何依婷：我唔係女神！

何依婷（Regina）參與之後到當選，再到拍節目《Think Big天地》，一直都好受觀眾歡迎。（IG圖片）

《學是學非》周日晚（1月13日）播出第六輯的第16集，節目依舊有一班主持以有趣搞笑的形式做實驗，從而介紹一系列日常生活中的小知識。不過這一集《學是學非》在網上討論度特別高，原來是多了一位新任「是非精」何依婷（Regina）。這位2017年當選的香港小姐亞軍可謂是同屆之中，人氣最高的一位，長長秀髮、大眼睛再配上甜美的笑容，簡直是女神的代表。不過，位位「是非精」都擅長醜化自己之餘，亦十分之「玩得」。問題來了，到底新任「是非精」何依婷會否有「女神包袱」而不肯落力玩呢？

平時見佢都係扮到靚一靚咁出活動做宣傳，估唔到佢真係冇「女神包袱」，可以唔顧形象咁玩。（電視截圖）

「是非精」何依婷（Regina）接受《香港01》訪問時說：「包袱呢，我梗係冇啦。點解？因為我唔係女神吖嘛。我平時同朋友一齊玩都係玩得好癲好開心，所以喺節目入面可以做返自己，係一件好好嘅事。」她又說，不擔心會被醜化，「因為做藝人拍節目都係想大家輕輕鬆鬆，節目入面設計嘅角色係好搞笑㗎，我自己做嗰時都覺得好好玩，可以將我由細到大『扮鬼扮馬』嘅一面搬上熒光幕，係一個好開心好好嘅機會。」至於為何有機會成為新一位「是非精」，Regina坦言不清楚緣由，她笑言：「佢哋又冇解釋喎，可能覺得我骨子裡流住癲喪嘅血液掛，哈哈，講笑啫，其實我都唔知點解。」

今集講何依婷（Regina）要接受Mayanne、Judy同Tiffany三位「是非精」嘅考驗，先可以加入「是非精」。（電視截圖）

除咗食薯片，仲要用腳揸筆寫字。（電視截圖）

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何依婷擔任「是非精」的第一集就上演「高難度食薯片」以及「用腳寫毛筆字」等搞笑情節。那麼日後節目中，她會否繼續與其他師姐般「豁出去」玩遊戲？更甚者，如果因節目需要而要在熒光幕上「撩鼻屎」，她又能否接受呢？「如果有一集講『撩鼻屎』，我冇所謂㗎，撩鼻屎之嘛，好小事啫。不過我平時好少撩鼻屎，因為我係用洗鼻噴霧嚟洗鼻。如果觀眾想睇，撩鼻屎又有乜所謂吖。」

IG靚相：

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何依婷參選2017年《香港小姐競選》及參加拍攝節目：