Kylie Jenner IG紀錄被打破　一隻蛋憑咩有3800萬人Like？

年僅21歲的美國真人騷女星Kylie Jenner，在Instagram坐擁超過1.2億粉絲，每個Post獲得的Likes都以百萬計。去年2月，Kylie在女兒Stormi出生後於IG發布的一張溫馨小手合照成為了史上最多人Like的照片，不過這個紀錄就被打破，冠軍更加是大家想不到的一隻蛋！

Kylie Jenner去年上載了一張被囡囡Stormi握着手指的照片，至今獲1800萬人Like。（IG截圖）

來自美國真人騷Kardashian家族的Kylie，雖然年紀輕輕，但她將自家美妝品牌Kylie Cosmetics經營得有聲有色，每次推出新產品都會掀起一股搶購熱潮，她更登上《福布斯》（Forbes）2018年全球收入最高榜榜首，實力絕對不容小覷。去年2月7日她上載了一張被初生女兒Stormi握着手指的照片，至今獲得超過1800萬人Like，創下紀錄。

Kylie不時在IG Post與囡囡的合照。（IG圖片）

不過這個紀錄維持了不夠一年就被打破，這個月初，一個名為@world_record_egg的帳戶在IG發布了一隻蛋的照片，也是該帳戶唯一一張相。相中只有一隻蛋，並指明目標就是要超越Kylie Jenner所創下的紀錄，想不到截至今日（15日）已經有超過3800萬人Like，成為IG史上最多人Like的相片，就連帳戶本身都吸引了超過500萬人Follow，瞬間打敗許多IG紅人！

一隻平平無奇的蛋，竟然打破IG女王Kylie的紀錄。（IG圖片）

據外國傳媒報道，這隻蛋來自英國鄉村一隻叫Henrietta的雞，當她見到Kylie保持的紀錄時，認為這是一個挑戰，希望可以打破他的紀錄。這張照片透過LADbible、Buzzfeed等經常引爆病毒式話題的網絡媒體及《The Ellen Show》、《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》等著名電視節目的傳播，迅速爆紅。

這個名為@world_record_egg的帳戶已經有超過500萬人Follow。（IG截圖）

不少藝人和名人都有為這張照片點讚。（IG截圖）

圈中不少藝人都有Like這張相，包括被擊敗的Kylie、Kendall Jenner、碧咸大仔Brooklyn Beckham、美劇《患難姊妹花》（2 Broke Girls）女星Kat Dennings、何超蓮、JW王灝兒、張繼聰等。而Kylie得知自己的紀錄被打破後，在IG上載了一段短片展開「報復」行動，片中所見她拿着一隻雞蛋，打破蛋殼後，將蛋白和蛋黃倒在大熱天時的地上，實行「煎蛋」，相當搞笑。

Kylie上載了一段短片，大熱天在戶外「煎蛋」。（IG截圖）

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