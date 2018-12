Instagram公布年度潮流趨勢　BTS的粉絲Tag稱霸全球首位！

Instagram作為時下最hit的社交平台之一,是眾多明星紅人以及文化的潮流聚集地。近日,IG發布2018年度報告,總結了潮流趨勢同回顧今年大家最關注的話題討論,IG的全球創意負責人Charles Porch指出,今年全球有10億用戶在該平台分享同表達自己,雖有一些不和諧的聲音,不過整體來看傳播愛和善意仍是IG基調。報告總結了大家這一年最常用的emoji、filter、以及各類tag等。

在IG裡點like是常有的事,而給心心的頻率都很高,幾個常用的工具都離不開心心!

點擊下圖看Instagram使用次數最多的工具:

討論最多的社會運動Tag

#metoo(150萬)、#timesup(597K,由好萊塢藝人成立的反性侵運動,與Weinstein effect同Metoo相呼應)、#marchforourlives(562K,繼校園槍擊事件發起的遊行活動,人數最多有80萬至100萬,據說是反越之戰後最大規模青年運動)。

流行增長最快的Tag:#fortnite(逾1480萬)

《要塞英雄》(Fortnite)是由Epic Games開發的線上遊戲,與《絕地求生》類似,但有更多的發揮空間,是一款幾乎橫跨所有遊戲平台的線上對戰遊戲。

作為時下最hit的遊戲之一,《Fortine》在IG被Tag的次數逾1480萬。(網絡圖片)

最熱門小眾愛好:#ASMR(逾500萬)

ASMR全稱為Autonomous sensory meridian response,也稱自發性知覺經絡反應,是一種對於視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等其他知覺受到刺激而產生愉悅反應的感知現象,例如吃東西的咀嚼聲、溪水潺潺的聲音、燒樹枝的聲音等聽覺體驗,令人緩解焦慮情緒等。

在早前的韓國綜藝《森林裡的小屋》中,蘇志燮同朴信惠就曾經有過ASMR體驗。

最熱門舞蹈標籤:#inmyfeelingschallenge(約68萬)

《In My Feelings》是加拿大歌手Drake的歌曲,由網絡紅人Shiggy當時在IG隨歌起舞,從而掀起「Shiggy舞」熱潮,不論年齡、職業、性別,大家都爭相模仿起來,後來還因當中的洗腦歌詞「Kiki, do you love me?」發展成危險的「#kikichallenge」,出動美國政府公開警告。

美政府警告「Kiki Challenge」有安全隱憂 何浩文:完全唔應該玩

最熱門的粉絲社區:#btsarmy(近7000萬)

韓國7人男團防彈少年團的人氣已經不用多講,儘管7人只有團體的官方Account,不過仍然有逾1470萬人關注。雖然總follow人數不及美國歌手Selena Gomez、Ariana Grande以及Justin Bieber等眾多歐美明星紅人,不過有關BTS粉絲的Tag佔據首位,相信IG絕對擁有大批女性用戶。

世上最快樂的地方:東京迪士尼樂園

東京迪士尼樂園是使用emoji笑臉sticker次數最多的一個地理標記位置。東京迪士尼在1983年開幕,是除美國以外的第一個迪士尼樂園,也是亞洲第一個迪士尼主題公園。今年是東京迪士尼的35歲生日,定制活動同紀念品等限定系列不斷。