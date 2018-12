Kim Kardashian宣布明年關閉網站APP：我們不得不做出艱難的決定

作為話題人物的Kardashian Jenner家族,Kim Kardashian、Khloe Kardashian、Kourtney Kardashian、Kendall Jenner及Kylie Jenner五姊妹不止舉手投足都受到關注,人氣更是一直居高不下。她們的Instagram合共超過五億名追隨者,據知Kim隨便一個帖文就值數十萬美金。早在2015年,五姊妹推出了她們的個人App,想通過這個App與粉絲分享日常生活和工作,但Kim日前突然在官方網站宣布,明年她們不會再在App上更新自己的動態,消息一出即時掀起熱議。

Kardashian Jenner五姊妹人氣高企,曾合作拍攝品牌廣告。(網上圖片)

Kim在官方網站寫道:「過去幾年我們通過我們的app與你們所有人建立了密切的聯繫,這是很棒的經歷。但現在我們不得不做出這一艱難的決定,2019年不再繼續更新App上的內容。」這個突如其來的決定,令一班粉絲都大為驚訝。

Kim Kardashian在官網宣布明年不再更新App,在網上掀起熱議。(網上截圖)

Kardashian Jenner五姊妹各有所長,每個姊妹的App都有不同的側重點,Kim著重介紹美容方面,Kendall主要分享時尚內容,Kylie專注於化妝教程,Khloe經常分享運動心得和女兒的日常生活,而Kourtney就主打健康和健身知識。雖然每個App每月收費2.99美元,但粉絲可以透過她們的App了解更多,而且這些內容都是她們不會在IG或其他社交平台上分享的。

五姊妹各自事業發展都相當唔錯,受到不少關注。(IG圖片)

雖然Kim最後表示:「我們真的希望你們能像我們一樣享受這次旅程,我們期待未來的發展。」但粉絲以後不能再透過App緊貼她們的消息,無疑產生了距離感。其實五姊妹透過App既能擴大知名度,又是一個賺錢的好方法,但突然決定關閉,可能會令粉絲對她們的生活更加好奇,以後會透過其他方式獲得她們的資訊,比如追看她們的真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》。有報道指,節目第15季的觀眾人數驟減,Kardashian Jenner這次的決定可能也是刺激收視的方法之一。

年僅21歲的Kylie Jenner早前登上《福布斯》(Forbes)2018 年全球收入最高榜榜首。(IG圖片)