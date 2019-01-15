岑麗香懷孕六個月自己打曱甴：我唔可以再成日靠人哋！

岑麗香（香香）今日（15日）出席護膚品牌活動分享護膚心得，雖然已經懷孕六個月但香香的皮膚狀態仍然滿分，原來是因為她在護膚方面一點也沒有偷懶：「有多啲時間休息就會令我用多啲時間去整到自己靚啲！同埋用啲簡單、天然嘅嘢會令自己覺得舒服同開心啲。」

懷孕六個月的香香仍然保持苗條身形，她透露為了保持健康體魄有做瑜伽和散步。（陳順禎攝）

香香表示自從懷孕後變得特別喜歡飲果汁，但同時因為經常不知道自己想要什麼而令到老公好頭痕：「有時真係估唔到自己嗰刻想要啲咩，好似上個星期老公買咗一大支橙汁，諗住我嗰排鍾意橙汁可以畀我隨時飲，但係我又冇掂過，偏偏係要蘋果汁，所以佢又要走落去再買過！」

香香表示現在還在猶疑究竟在香港還是加拿大生B，需要多少少時間才能下決定。（陳順禎攝）

她透露自己因為即將要成為人母，所以逼住自己一定要長大和學懂犧牲，更意外地克服對曱甴的恐懼：「上個月我自己喺屋企見到隻曱甴，我即刻尖叫閂門希望佢自己走，然後我打電話畀我表姐，佢同我講『你唔可以再係咁，你要做人阿媽啦喎！』嗰吓我覺得佢講得好啱，我唔可以成日靠人哋，一定要保護另一個生命，永遠都擺佢喺我嘅第一位置！於是幾唔想都好，我就深呼吸，一下好大力拍落去殺咗佢！」她笑說希望自己能夠給小朋友一個安全的地方長大，並成為一個當遇到危險時第一時間站出來保護孩子的媽媽。

香香笑稱自己未夠膽挑戰在家中水中分娩，不過分娩時老公一定要在旁陪伴。（陳順禎攝）

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