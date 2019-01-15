【首爾歌謠大賞】GFRIEND奪舞蹈獎　唱新歌走音險變車禍現場？

《第28屆首爾歌謠大賞》今天（15日）在首爾高尺天空巨蛋舉行，BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE和Red Velet等多隊組合都有出席。而昨天剛出新歌《Sunrise》的大勢女團GFRIEND，則獲頒「Dance Performance Award」，更首先公開表演新歌，可是卻差點因走音變車禍現場？

GFRIEND憑著名的刀群舞獲頒舞蹈獎，隊長Sowon首先講到推出新專輯加上即將是組合的4周年，所以今天得獎有特別的意義。而Eunha當然把握機會宣傳新歌，講感言多謝粉絲時，加入《Sunrise》的歌詞。不過未知是否因為過度緊張，她上前講感言時，被前方的咪高風撞到後左閃右避，一直找不到合適的位置，就連後方的成員也忍不住在台上笑出來。事後Eunha尷尬掩臉，站在後排大笑。

GFRIEND Eunha在講感言發生可愛的小錯誤，成員們都忍不住在台上大笑。（影片截圖）

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而GFRIEND今天除了帶來《Time For The Moon Night》外，更首次公開新歌《Sunrise》的舞台。講到舞蹈6位成員當然無法挑剔，可是今天的表演似乎有點失準。尤其在Eunha的高音部分，幾次都唱得非常不穩，聽到觀眾都相當緊張。雖然表演最後順利完成，要不然恐怕變成可怕的車禍現場。不過今天《首爾歌謠大賞》上，不少實力派歌手都險些出現走音情況，iKON表演期間更出現沒有開咪的情況。

GFRIEND首次公開《Sunrise》舞台，差點變成走音車禍現場！（影片截圖）