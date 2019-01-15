【首爾歌謠大賞】IZ*ONE、Stray Kids奪新人獎　獲師姐TWICE打氣

《第28屆首爾歌謠大賞》今天（15日）在首爾高尺天空巨蛋舉行，一開場新人組合IZ*ONE和Stray Kids就率先奪得新人獎。除了上台領獎和講感受外，兩團當然有準備精彩的舞台表演，回饋粉絲於2018年的支持。

Stray Kids領獎時講到，除了所屬公司JYP娛樂的栽培外，最重要是粉絲去年的支持。作為新人的他們雖然已在多個頒獎禮上，多次獲頒新人獎嘉許，不過今天組合都繼續表現謙虛，而台下的同門師姐TWICE都有做手勢為他們加油打氣。而穿上整齊白色打歌服的Stray Kids今天則一次過準備了包括《YA YA YA》三首歌在內的表演，盡展組合歌唱、Rap和跳舞的實力。

Stray Kids在台上領獎時，台下的TWICE一直為師弟加油。（影片截圖）

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而出道只有短短幾個月的IZ*ONE，亦同樣獲頒新人獎。IZ*ONE講感言時，承諾2019年更用心活動，正如獲得意義非凡的新人獎一樣。選秀節目《Produce 48》出身的11位成員都特別講到，上年有賴粉絲的陪伴，未來亦會更努力報答大家的支持。日本成員宮脇咲良則作為代表，用日文講感言。IZ*ONE今晚帶來了出道歌《La Vie en Rose》的特別舞台，開場時11位成員排成一行，以剪影方式大展舞蹈實力，令粉絲非常驚喜。

IZ*ONE出道不足5個月，成績已非常亮眼。（影片截圖）