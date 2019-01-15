【首爾歌謠大賞】Red Velvet承諾創新風格　SEVENTEEN：21日回歸

《第28屆首爾歌謠大賞》今天（15日）在首爾高尺天空巨蛋舉行，多組人氣組合如BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE和GFRIEND等都有出席。而今年成績非常優秀的Red Velvet、MAMAMOO和SEVENTEEN，亦有獲大會頒發本賞，讚揚組合去年的努力。

Red Velvet上台領獎時提到，有賴ReVeluv（Red Velvet粉絲）的支持，她們才能每次回歸也嘗試到不同的風格。上年組合推出《Bad Boy》、《Power Up》和《RBB》三首風格完全不同的歌曲，也獲得不錯的成績，當然十分感謝粉絲的支持。而她們也講到，未來也會突破更多新曲風，請粉絲多多期待組合2019年的活動。而另一美聲女團MAMAMOO亦同樣獲獎，而早前腳受傷的輝人則未有一同上台領獎。除了多謝大會給予意義非凡的獎項，以及多年來支持的粉絲外，也順道祝各位新年快樂。

風格百變的Red Velvet，非常感謝粉絲每次的大力支持。（影片截圖）

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MAMAMOO輝人雖然沒有一同上台領獎，可是有參與表演。（影片截圖）

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而今年非常活躍的大型男團SEVENTEEN，在台上除了答謝粉絲和公司上下的幫忙及支持外，亦有把握機會宣傳即將推出的新歌。其中珉奎講到組合將於本月21日回歸，希望粉絲能期待他們的用心準備。中國成員The 8亦有用中文講感言說：「2018年接受了很多的愛，2019年更加努力！」其後海外代表Joshua就用英文預告即將回歸，用盡三國語言。而出名成員間非常有愛的SEVENTEEN也特別提到，明天是成員勝寛的生日，在台上預祝他生日快樂。

自給自足男團SEVENTEEN，用盡韓、中和英文講感言。（影片截圖）